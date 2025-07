ICEBlock: La aplicación que alerta a los migrantes sobre las redadas de ICE y es criticada por funcionarios de Trump

El pasado lunes 2 de junio, el programador estadounidense Joshua Aaron creó ICEBlock, una aplicación que funciona como un sistema de alerta para notificar a los usuarios sobre los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por lo que, desde su lanzamiento, ha ganado popularidad.

En tan solo un mes, la app ya cuenta con más de 19 mil usuarios, la mayoría de los cuales presuntamente forma parte de la comunidad migrante en EE. UU. Sin embargo, la aplicación ha sido criticada por diversos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, pues señalan que podría representar un riesgo para los agentes de ICE.

“ICEBlock es una plataforma innovadora y completamente anónima que permite a los usuarios informar la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con solo dos toques en su teléfono”, aseguró Joshua Aaron, quien ha criticado los presuntos abusos de ICE contra los derechos civiles y los principios constitucionales del país.

"La aplicación garantiza la privacidad del usuario al no almacenar datos personales, lo que hace imposible rastrear informes hasta usuarios individuales. Además, permite a todas las comunidades mantenerse informadas sobre la presencia del ICE dentro de un radio de 5 kilómetros", agregó el programador estadounidense en sus redes sociales.

De acuerdo con su creador, los usuarios pueden marcar en el mapa de la aplicación el lugar donde presuntamente se encuentran los agentes de ICE. Asimismo, se pueden agregar detalles adicionales, como la vestimenta de los oficiales o el vehículo que están utilizando. Por lo cual, todos los que se encuentren en el sector recibirán una alerta.

“Ve algo, toca algo” es el eslogan de ICEBlock, la aplicación que actualmente está disponible de manera gratuita únicamente para los dispositivos con sistema iOS de Apple, debido a que, según Joshua Aaron, replicar la app para teléfonos Android “requeriría recopilar datos que podrían comprometer la seguridad de todos los usuarios”.

Lea más: Inmigrante guatemalteco muere al quedar atrapado en un horno industrial en Misuri

“No queremos el identificador numérico único que se asigna a cada dispositivo conectado a una red informática, ni la ubicación de nuestros usuarios. No queremos que nada sea descubrible", afirmó Aaron durante una entrevista con el canal de televisión estadounidense CNN, donde el programador promocionó su aplicación en EE. UU.

“Nos propusimos hacer algo para resistir las deportaciones de inmigrantes indocumentados impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Por favor, tengan en cuenta que la aplicación es para fines informativos y de alerta. No debe utilizarse para incitar a la violencia en los Estados Unidos”, agregó Joshua en la entrevista.

En la actualidad, la aplicación está disponible en 14 idiomas, incluidos árabe, español, hindi y nepalí. Para evitar alta cantidad de notificaciones y alertas, ICEBlock limita la frecuencia de sus publicaciones, por lo que los usuarios de la app solo pueden reportar el avistamiento de oficiales migratorios una vez cada diez minutos.

“Antes de que las protestas en California comenzaran, había alrededor de dos mil usuarios, y yo estaba emocionado. Luego me conecté unos días después y había más de 10 mil, y la aplicación pasó al número 32 en la categoría de redes sociales en la App Store de iOS y Apple”, detalló Joshua Aaron, quien está orgulloso de su creación.

I love this: New ICEBlock app lets users anonymously drop pins and share real-time sightings of ICE agents.pic.twitter.com/chJl5G31ho