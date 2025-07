“Elon probablemente tendría que regresar a Sudáfrica”, Trump se refiere a negocio de Musk en EE. UU.

El lunes 30 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar al magnate sudafricano Elon Musk a través de sus redes sociales. En esta ocasión, el mandatario republicano criticó la "supuesta meta" de que la mitad de todos los vehículos nuevos vendidos en EE. UU. para 2030 sean eléctricos.

"Elon Musk sabía, mucho antes de que me respaldara tan firmemente para la presidencia de los Estados Unidos, que yo estaba totalmente en contra del mandato de los vehículos eléctricos", agregó el político neoyorquino de 78 años, quien no considera necesario que los carros de cero emisiones sean accesibles para los estadounidenses.

Desde el inicio de su campaña electoral, Donald Trump dijo que planeaba eliminar el mandato de vehículos eléctricos, con el objetivo de promover una “verdadera elección del consumidor”, la cual, para él, es esencial para el crecimiento económico y la innovación, debido a que elimina las barreras regulatorias al acceso a los carros de motor.

“El mandato es ridículo y siempre fue una parte importante de mi campaña. Los autos eléctricos están bien, pero no todo el mundo debería verse obligado a tener uno”, añadió el presidente estadounidense, quien dijo que planea garantizar igualdad de condiciones reglamentarias para la elección de vehículos por parte de los consumidores.

“Elon puede recibir más subsidios que cualquier ser humano en la historia, con diferencia, y sin esos subsidios, probablemente tendría que cerrar su negocio y regresar a Sudáfrica”, aseguró el presidente Donald Trump en las redes sociales, al advertir que podría retirar la ayuda económica que el gobierno le otorga al magnate sudafricano.

“No más lanzamientos de cohetes o producción de autos eléctricos, y nuestro país ahorraría una fortuna. ¿Quizás deberíamos hacer que DOGE analice esto detenidamente? ¡Mucho dinero para ahorrar!”, concluyó el mandatario, en referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental, donde Elon Musk presuntamente es el administrador.

Ante esta situación, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente Trump desea poner fin a las exenciones que limitan las ventas de autos propulsados por gasolina, por lo que eliminará las distorsiones de mercado impuestas por "quienes favorecen a los vehículos eléctricos sobre las otras tecnologías".

“El mandato de los vehículos eléctricos exige su compra por parte de individuos, empresas privadas y entidades gubernamentales por igual, al hacer que otros tipos de automóviles sean inasequibles”, confirmó Leavitt, en relación con lo comentado por el mandatario republicano en redes sociales la noche del lunes 30 de junio.

Dadas las circunstancias, el magnate sudafricano Elon Musk reaccionó en plataformas digitales y decidió atacar a cada miembro del Congreso que hizo campaña sobre reducir el gasto gubernamental e inmediatamente votó por el mayor incremento de la deuda en la historia: “Debería caérsele la cara de vergüenza”, aseguró el empresario.

Sin embargo, por el momento, el Senado está en el proceso de enmiendas a la iniciativa presupuestaria, que contiene elementos clave de la agenda de Trump, como recortes de impuestos y del gasto público, así como mayores fondos para defensa y control migratorio; pero no está claro si los senadores republicanos vayan a apoyarla.

Trump just attacked Elon Musk and suggested he should pack up shop and “head back home to South Africa.” The MAGA beef continues! pic.twitter.com/fLeHyepNF1