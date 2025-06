La boda de Jeff Bezos genera una ola de protestas en Venecia: “Debería pagar más impuestos”

La megaboda del magnate estadounidense Jeff Bezos, el fundador y presidente ejecutivo del Consejo de Administración de la empresa de venta en línea Amazon, se ha convertido en foco de protestas en Venecia, Italia, una ciudad que actualmente se encuentra azotada por el exceso de turismo y los efectos del cambio climático en la región que abarca 100 islas pequeñas.

Descrita por diversos medios internacionales como la boda del siglo, la ceremonia entre Bezos y la reportera estadounidense Lauren Sánchez tendrá lugar entre el 24 y el 29 de junio en la isla privada de San Giorgio Maggiore, por lo que los invitados del empresario llegarán al lugar mediante el uso de un superyate valorado en US$500 millones.

Ante esta situación, un grupo local que protesta contra el evento, conocido como “No Space For Bezos” (No hay espacio para Bezos, en español), reveló que la boda del magnate se celebrará en la histórica Scuola Grande della Misericordia, un edificio benéfico del siglo XIV que en 1799 acogió un cónclave papal y en 1987, una cumbre del G7.

Es por esta razón que la población de Venecia teme que la boda de Bezos haga más inhabitable una ciudad invadida por turistas, considerando que, en temporada alta, 100 mil extranjeros duermen en la región. Por ello, diversos locales criticaron el derroche de lujo por parte del magnate, señalado por las condiciones laborales en Amazon.

Alrededor de 200 personalidades internacionales acudieron a Venecia en yate o jet privado para participar en la boda del fundador de Amazon, acusado por algunos habitantes de invadir la ciudad, ya que la prensa italiana asegura que el magnate estadounidense reservó todos los hoteles de lujo del sector para hospedar a sus invitados.

El actor Leonardo DiCaprio, la política Ivanka Trump, el cantante Mick Jagger, la periodista Oprah Winfrey, el productor Orlando Bloom y la modelo Kim Kardashian son algunos de los prestigiosos invitados a la boda de Jeff Bezos, por lo que 95 aviones privados pidieron permiso para aterrizar en el aeropuerto de Venecia, Marco Polo.

Para el grupo “No Space For Bezos”, la huella de carbono de los invitados también causa polémica en una ciudad que se hunde bajo el peso de la crisis climática. Por ello, los manifestantes no dejan de denunciar al magnate y a su esposa Lauren, quien había afirmado públicamente que haría más para luchar contra el calentamiento global.

Asimismo, un grupo de activistas desplegó una pancarta gigante en la plaza San Marco con una foto de Jeff Bezos sonriendo, acompañada por el mensaje: “Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos”, considerando que, en 2024, el empresario estadounidense ganó casi US$8 millones por cada hora del año.

En febrero, la revista global de negocios Fortune reveló que, entre el 2012 y 2016, Jeff Bezos evitó pagar impuestos federales sobre la renta durante esos años, en parte porque declaró pérdidas de inversión superiores a su salario de US$80 mil en Amazon, aunque pudo ganar más con sus acciones en la corporación de comercio electrónico.

Sin embargo, según Fortune, Jeff Bezos no está solo, ya que otros multimillonarios como Elon Musk y Michael Bloomberg han podido aprovechar leyes fiscales similares. La tasa impositiva federal más alta en Estados Unidos es actualmente del 37%, pero su análisis reveló que los tres magnates pagaban menos del 4% de su tasa impositiva real.

A massive banner protesting Jeff Bezos' wedding took over Venice's central square ahead of his three-day wedding. pic.twitter.com/yHLXZMPHIr