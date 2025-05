¿Cuánto dinero gana Elon Musk por segundo? El sudafricano es la persona más rica del mundo

De acuerdo con Bloomberg, una compañía estadounidense de asesoría financiera, software, datos y medios bursátiles en el mercado de valores, el empresario e inversor sudafricano de 53 años, Elon Musk, es actualmente la persona más rica del mundo al poseer una fortuna de US$380 mil millones, gracias al desempeño de sus empresas.

El magnate, nacido en la ciudad de Pretoria, posee el 14% de Tesla, una empresa estadounidense con sede en Austin, Texas, que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, además de los componentes para la propulsión de esos vehículos, techos solares, dispositivos que convierten la luz solar en electricidad y baterías domésticas.

Para el martes 6 de mayo del 2025, el consejero superior del presidente estadounidense Donald Trump posee una fortuna mayor que la de Mark Zuckerberg, el programador y empresario estadounidense que fundó Facebook, y la de Jeff Bezos, el ingeniero que fundó la empresa de venta en línea Amazon, de la cual posee el 8%.

En la actualidad, según Bloomberg, las acciones de Tesla representan el 60% de la riqueza de Musk, mientras que el 40 % restante está conformado por sus participaciones en la empresa de fabricación aeroespacial SpaceX, en la compañía de excavación e infraestructuras The Boring Company y en la empresa de neurotecnología Neuralink.

A pesar que Tesla enfrentó diversos desafíos operativos y regulatorios que impactaron su producción y rentabilidad durante los primeros cuatro meses del 2025, la compañía de automóviles eléctricos sigue siendo una de las organizaciones más rentables, especialmente en su negocio de generación y almacenamiento de energía.

Ante esta situación, con base en el análisis de los datos de los últimos once meses, la plataforma financiera de Bloomberg calculó que el activista político conservador, Elon Musk, gana un aproximado de US$96 millones (Q738 millones) al día, únicamente si se tiene en cuenta el promedio de todos los ingresos durante un período de 24 horas.

Lea más: Trump asegura que no busca un tercer mandato ¿Quiénes son sus candidatos para sucederlo?

Esta cifra equivale a un aproximado de US$4 millones (Q30 millones) por hora, US$66 mil (Q507 mil) por minuto y US$1 mil (Q7 mil) por segundo, de acuerdo con la plataforma de Bloomberg que ofrece información sobre precios en tiempo real, gráficos y datos históricos, CoinCodex, un sitio que se utiliza para analizar el mercado.

Conforme a lo expuesto por la origanización estadounidense de asesoría financiera, la fortuna del propietario de Tesla aumentó a un "máximo histórico" el pasado domingo 19 de enero del 2025, ante la expectativa de que la amistad de Elon Musk con el presidente Donald Trump pudiera impulsar las acciones de sus cuatro compañías.

Asimismo, Elon Musk también posee el 79% de X Corp, una empresa tecnológica estadounidense fundada por el sudafricano en el 2024 como sucesora a la red social Twitter, la cual compró por US$44 mil millones en el 2023. Sin embargo, según las cifras recopiladas por Bloomberg, el valor de la compañía ha caído un 69% en el 2025.

La última empresa de Elon Musk con gran potencial de crecimiento, que a menudo utiliza tecnología para innovar y escalar su negocio de forma rápida y eficiente, es xAI, una compañía de inteligencia artificial fundada el 12 de julio del 2024 por Musk, cuyo objetivo de la organización es "comprender la verdadera naturaleza del universo".​

Elon Musk reveals DOGE has found at least 100,000 active government employees who have applied for and received unemployment insurance. pic.twitter.com/gNXnIr8jM7