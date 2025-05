Trump dice no estar seguro de que sea necesario respetar la Constitución de los Estados Unidos

El pasado sábado 3 de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump participó en "Meet the Press", el programa de la cadena de televisión NBC News en donde se realizan entrevistas a figuras públicas que hacen noticia, establecen la agenda política y destacan el impacto que la toma de decisiones en Washington tiene en la población.

La presentadora del programa, la periodista Kristen Welker, trabaja como corresponsal en la Casa Blanca y fue la encargada de llevar a cabo la entrevista con el mandatario republicano. Sin embargo, la conversación con el magnate neoyorquino presuntamente iba bien hasta que se abordaron temas relacionados con la Constitución de EE. UU.

Kristen Welker primero le preguntó a Donald Trump si él estaba de acuerdo en que todas las personas que están actualmente en el territorio de los Estados Unidos merecen "el debido proceso", tanto los ciudadanos como los no ciudadanos, a lo que el empresario de 78 años les respondió que no lo sabía, considerando que no era un abogado.

Acto seguido, la periodista le dice al presidente estadounidense que la quinta enmienda de la Constitución establece que "todas las personas merecen el mismo trato". Por lo que decide preguntarle si es necesario respetar la ley suprema de la nación norteamericana, a lo que el mandatario republicano le responde que realmente no lo sabe.

La Constitución de los Estados Unidos, redactada en 1787 y posteriormente ratificada en 1788, es la ley suprema del país norteamericano debido a que establece la base del gobierno federal y protege los derechos de todos los ciudadanos. Actualmente, es la constitución escrita más antigua de todo el mundo que aún se encuentra en vigor.

Por su parte, la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense protege a los individuos de "varios abusos del gobierno en los procesos penales". Esta enmienda garantiza el derecho a no ser enjuiciado por el mismo delito, el derecho a no autoincriminarse y el derecho al debido proceso legal, tal y como lo mencionó Kristen Welker.

La Quinta Enmienda también incluye una "cláusula de compensación justa", la cual exige que el gobierno compense a los propietarios cuando expropia su propiedad privada para uso público. Sin embargo, para este caso, Kristen Welker se enfocó en el aspecto del debido proceso legal para todos, incluyendo migrantes indocumentados.

Esta enmienda exige que el gobierno siga un "procedimiento justo y legal antes de quitar a una persona su vida, libertad o propiedad". No obstante, desde que el mandatario republicano volvió al poder de la Casa Blanca, miles de inmigrantes han sido tratados como enemigos de Estados Unidos y no han tenido un proceso honesto.

Con el objetivo de acelerar las deportaciones en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump invocó una antigua ley de 1798, creada hace más de 227 años, con la que obtuvo la facultad para poder detener y deportar a los migrantes indocumentados de cualquier nación extranjera sin necesidad de una audiencia con un juez de migración.

La Ley de Enemigos Extranjeros no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial, en 1939, cuando se utilizó para deportar a ciudadanos de origen japonés en uno de los episodios "más oscuros del racismo contemporáneo". Ahora, 86 años después, se usa para expulsar a quienes han llegado ilegalmente desde la frontera con México.

Ante esta situación, cuando Kristen Welker cuestionó al presidente Trump por no respetar la Quinta Enmienda, el republicano indicó que en la actualidad hay más de dos millones de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, en donde la mayoría son "asesinos y traficantes de drogas", por lo que es su deber expulsarlos.

Welker: Do you agree that everyone who is here deserves due process? Citizens and noncitizens?



Trump: I don’t know. I’m not a lawyer.



Welker: The 5th amendment says as much.. Don’t you need to uphold the constitution?



Trump: I don’t know pic.twitter.com/1y8POREX9S