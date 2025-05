Trump asegura que no busca un tercer mandato: ¿Quiénes son sus candidatos para sucederlo?

Desde el pasado lunes 20 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado públicamente que pretende participar en otras elecciones presidenciales para poder alcanzar un tercer mandato al frente de la nación norteamericana, a pesar que esta acción está prohibida por la Constitución estadounidense.

Sin embargo, luego de los primeros 100 días de su segundo mandato presidencial, el republicano confesó durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC News que no está considerando "seriamente" postularse para un tercer mandato en la Casa Blanca, principalmente debido a que el neoyorquino ya tiene 78 años.

"Sinceramente, esto no es algo que esté buscando hacer. Por ahora, estoy buscando tener cuatro grandes años aquí y luego entregar el cargo a alguien, idealmente a un gran republicano, un gran republicano que pueda seguir adelante", añadió el magnate, quien fue presidente de los Estados Unidos por primera vez entre 2017 y 2021.

A pesar de estas declaraciones, la tienda virtual del mandatario actualmente ofrece gorras con la inscripción "Trump 2028", el año de las próximas elecciones presidenciales. No obstante, la Constitución de EE. UU. establece desde 1947 un límite de dos mandatos presidenciales tras la muerte de Franklin Roosevelt, quien si ganó tres elecciones.

Los dos candidatos de Trump para reemplazarlo

Tomando en consideración que la carrera política de Donald Trump probablemente finalizará por completo en enero del 2028, cuando entregue el cargo al siguiente presidente, el magnate neoyorquino reveló los nombres de sus dos candidatos principales para poder reemplazarlo al frente de la Casa Blanca: J. D. Vance y Marco Rubio.

"Todavía es muy temprano para elegir a mi sucesor, no he cumplido ni un año de mi segundo mandato. Pero si puedo decir que mi brillante vicepresidente, J. D. Vance, está haciendo un trabajo fantástico; aunque Marco Rubio también es asombroso. Realmente no quiero involucrarme más de lo que debería", agregó el mandatario republicano.

J. D. Vance

James David Vance, más conocido como J. D. Vance,​ es un político conservador, empresario y escritor estadounidense de 40 años que se convirtió en el tercer vicepresidente más joven en toda la historia de los Estados Unidos el pasado 20 de enero bajo la segunda presidencia de Donald Trump en la nación norteamericana.

Vance se ha caracterizado por ser un "conservador y un populista nacional", debido a que se ha descrito a sí mismo como un miembro de la "derecha posliberal". Su visión incluye la oposición al aborto, el matrimonio igualitario y el control de las armas, aunque también ha reconocido la influencia del catolicismo en sus posición sociopolítica.

Marco Rubio

Por su parte, Marco Antonio Rubio es un político conservador estadounidense de ascendencia cubana de 53 años que también pertenece al Partido Republicano. Actualmente es el Secretario de Estado de los Estados Unidos y en enero del 2025 se convirtió en el primer político de ascendencia hispana en obtener ese cargo.

Hijo de inmigrantes cubanos, Marco fue uno de los primeros senadores en el Congreso con raíces cubanas. Además, en la actualidad es el primer político estadounidense en ser elegido para ocupar cargos públicos de forma simultánea: Secretario de estado, consejero de seguridad nacional, administrador de USAID​ y archivista de EE. UU.