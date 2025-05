Revelan video con el que ICE acusa a Kilmar Ábrego García de ser un traficante de personas

Con la ayuda de las fuerzas del orden en el estado de Tennessee, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) compartió un video en redes sociales en el que muestra un control policial de tránsito que se supuestamente realizó el viernes 11 de noviembre del 2022 a un vehículo en el que se encontraba Kilmar Ábrego García.

Kilmar es un migrante salvadoreño que fue deportado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador debido a un “error administrativo” por parte del ICE. Sin embargo, a pesar de que la jueza federal del distrito de Maryland ordenó el regreso de Ábrego, las autoridades estadounidenses se niegan a facilitar su retorno.

Tras su deportación, y luego de que el ICE admitiera que su expulsión fue un error, los funcionarios acusaron al salvadoreño de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), una organización terrorista de pandillas cuyas actividades incluyen violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos.

En este caso, la administración del presidente Donald Trump utilizó el video del control de tránsito en Tennessee —grabado hace casi 3 años— para justificar la deportación del salvadoreño, argumentando que esta grabación demuestra que "Ábrego estaba involucrado en el tráfico de personas" debido a su presunta pertenencia a la MS-13.

El canal de televisión estadounidense Fox News obtuvo las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee, en las que presuntamente se muestra a Kilmar Ábrego García transportando personas, específicamente migrantes indocumentados, durante la noche del 11 de noviembre del 2022.

En la grabación se observa cuando el oficial detiene al salvadoreño y le explica que conducía a una velocidad mayor a la permitida en esa carretera. Sin embargo, al acercarse al vehículo, el agente nota que la camioneta “está llena de personas”, a lo que Ábrego responde que hay “una persona por cada asiento que tiene el carro”.

Posteriormente, el oficial le pregunta si el vehículo tenía una fila adicional de asientos, debido que “nunca había visto uno en el que cupiera tanta gente”, a lo que el acusado responde que no, aunque luego admite que la camioneta pertenece a su jefe y que no está seguro si fue modificada: "Yo solo sigo órdenes desde Texas", comentó.

Ábrego asegura que dentro del vehículo no hay nada ilegal, “ni drogas ni algo parecido”, por lo que el agente regresa a su patrulla para que un perro entrenado realice una inspección. No obstante, en ese momento, el oficial comenta a su compañero que el salvadoreño "seguramente“está acarreando a todas esas personas por mucho dinero”.

Luego de la revelación pública del video, el portavoz de la Patrulla de Carreteras de Tennessee le indicó al canal de televisión estadounidense CNN que Kilmar Ábrego García “había sido señalado a las fuerzas de seguridad federales”, pero en esa ocasión se decidió no detenerlo, a pesar de que el salvadoreño tenía la licencia de conducir vencida.

Ante esta situación, el abogado del detenido, Simón Sandoval, emitió un comunicado en el que afirmó que no observa evidencia de ningún delito en esas imágenes: “Kilmar merece tener su día en los tribunales. Tráiganlo de vuelta a los Estados Unidos y que un juez de inmigración le dé la oportunidad de hablar por sí mismo”, añadió.

BREAKING: Fox has obtained the body cam footage that shows Kilmar Abrego Garcia being caught human trafficking in 2022.



Biden’s FBI was called, and said to simply release Abrego Garcia. Biden’s ICE was called, and never bothered to show up.



For decades, American elites… pic.twitter.com/Z4LPHRFd7Q