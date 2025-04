ICE captura a líder venezolano del Tren de Aragua que presumía sus crímenes en las redes sociales

Durante la mañana del martes 29 de abril, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reportaron el arresto de Yonaiker Martínez Ramos, también conocido como “El Gallego”, presunto miembro de la megabanda venezolana Tren de Aragua.

Yonaiker fue arrestado administrativamente en la ciudad de Los Ángeles, California, por encontrarse de manera ilegal en territorio estadounidense: “Martínez Ramos es un ciudadano de Venezuela y cruzó ilegalmente la frontera en Texas”, agregó ICE en sus redes sociales, donde también publicaron una fotografía de “El Gallego” esposado.

Sin embargo, tras la captura del venezolano de 32 años, las autoridades de Estados Unidos se percataron de que presuntamente se trataba de un supuesto líder de la temida y violenta banda criminal de Venezuela, aunque, por el momento, únicamente enfrenta cargos por delitos relacionados con inmigración irregular en el país norteamericano.

"El arresto fue el resultado de una operación conjunta entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y las autoridades locales en Los Ángeles, quienes ya lo tenían en custodia por delitos menores, entre ellos el uso de cheques en blanco y la posesión de una identificación gubernamental falsa", añadió ICE en su reporte oficial.

Según el canal de televisión estadounidense Fox News, el arresto de Yonaiker Martínez Ramos fue posible gracias a la estrecha colaboración entre las agencias federales de la administración del presidente Donald Trump y las fuerzas del orden locales en California, quienes llevaron a cabo una "compleja operación" para vincular al venezolano.

De acuerdo con el medio norteamericano, el operativo comenzó el martes 22 de abril, cuando la policía de Los Ángeles “detectó inconsistencias en su identidad”, por lo que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional “comenzó una investigación más profunda que revelaría detalles clave” sobre la verdadera identidad de Martínez.

Conforme a lo expuesto por las autoridades, el miércoles 23 de abril la HSI logró verificar su verdadera identidad luego de utilizar las fotografías de su ficha policial y de sus tatuajes. Los investigadores lo localizaron en las redes sociales y descubrieron que compartía imágenes y videos que lo vinculaban con la banda criminal Tren de Aragua.

La Unidad Nacional de Pandillas de la HSI indicó que una de las publicaciones “más reveladoras” mostraba al detenido exhibiendo un rifle de asalto y varias granadas durante diversas actividades delictivas, por lo que todo apuntaría a que Yonaiker Martínez realmente era un miembro de alto rango dentro de esta organización delictiva.

Posteriormente, durante la tarde del jueves 24 de abril, las autoridades estadounidenses confirmaron la verdadera identidad de “El Gallego” con la ayuda de tecnología de reconocimiento facial, lo que permitió validar que Yonaiker Martínez Ramos era un “líder de una de las organizaciones criminales más peligrosas de toda América Latina”.

Finalmente, el pandillero venezolano fue capturado el domingo 27 de abril, y se especula que estuvo implicado en actividades como tráfico de drogas, extorsión, robo de vehículos, tráfico de armas y secuestro. Por esa razón, los funcionarios en EE. UU. catalogaron este arresto como “un golpe directo a la estructura de la megabanda criminal”.

