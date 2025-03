“Preferiría no tener una foto que tener esta”, el retrato presidencial que enfureció a Donald Trump

Durante la mañana de este lunes 24 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento a través de su perfil en la red social Truth Social, donde se quejó públicamente por la presencia de un retrato presidencial en el Capitolio Estatal de Colorado, colocado por el gobernador demócrata del estado, Jared Polis.

“A nadie le gusta una mala foto o pintura de sí mismo, pero la de Colorado, en el Capitolio Estatal, colocada por el gobernador, junto con todos los demás presidentes, fue distorsionada a propósito hasta un nivel que quizás yo no había visto antes”, comentó Donald Trump en la plataforma digital, refiriéndose a la desfiguración de su rostro.

De acuerdo con el mandatario republicano de 78 años, la artista británica Sara Boardman (Quien también pintó a los expresidentes George W. Bush y Barack Obama) “debió haber perdido el talento con la edad”; por lo tanto, en cualquiera de los escenarios, “preferiría no tener ninguna foto en el estado de Colorado a tener ese retrato”.

“La artista inglesa también había pintado a los presidentes Bush y Obama, y se ven maravillosos, pero la mía es realmente la peor. Mucha gente de Colorado ha llamado y escrito para quejarse. ¡De hecho, están furiosos!”, agregó el magnate neoyorquino, quien menospreció el regalo que el Partido Republicano presentó en diciembre de 2019.

“Hablo en nombre del retrato al gobernador de la izquierda radical, Jared Polis, quien tiene una postura extremadamente débil en materia de delincuencia, en particular con respecto al Tren de Aragua”, añadió el presidente Donald Trump en la red social Truth Social, criticando abiertamente al político, empresario y filántropo demócrata.

Según la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario republicano considera que la ciudad de Denver, Colorado, es una “zona de guerra”, tomando en consideración que, desde abril del 2023, más de 30 mil venezolanos se han instalado en la metrópolis estadounidense que data de la época del Viejo Oeste.

A su vez, el magnate neoyorquino afirmó que la megabanda venezolana conocida como Tren de Aragua, una organización criminal con cientos de miembros a nivel internacional, “prácticamente se había apoderado” de la ciudad de Aurora, hasta que la administración de Donald Trump realizó un operativo migratorio y logró intervenir.

“Tranquilos todos, nosotros salvamos a Aurora del Tren de Aragua. ¡Jared Polis debería estar avergonzado!”, declaró el presidente estadounidense, quien comenzó su publicación expresando su descontento sobre el retrato en el Capitolio Estatal y terminó criticando la manera en que el gobernador dirige el famoso "Estado del Centenario".

