Día de los Veteranos: Trump desea renombrar los aniversarios del fin de ambas guerras mundiales

Durante la noche del pasado jueves 1 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció públicamente su intención de renombrar como “Días de la Victoria” los aniversarios del final de las dos guerras mundiales: el 11 de noviembre para la Primera Guerra Mundial y el 8 de mayo para la Segunda Guerra Mundial.

El 8 de mayo es ampliamente celebrado en Europa occidental, mientras que en Rusia se conmemora un día después. Sin embargo, esta fecha no es feriado federal en Estados Unidos, ya que solo se recuerda la aceptación formal de la “rendición incondicional” de Alemania por parte de los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial.

Aparte, el 11 de noviembre, día en que finalizó la primera gran guerra, sí es feriado federal en la nación norteamericana y, hasta ahora, se le conoce como el “Día de los Veteranos”, una fecha festiva en toda la nación norteamericana en la que la población rinde homenaje a todos aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas de EE. UU.

Ante esta situación, el mandatario republicano indicó que muchos de sus aliados y amigos sí celebran el 8 de mayo como el Día de la Victoria, “pero Estados Unidos hizo mucho más que cualquier otro país, con diferencia, para lograr la victoria en la II Guerra Mundial en contra del régimen nazi”, escribió Trump en su red social Truth Social.

"Nosotros ganamos ambas guerras mundiales, nadie se nos acercaba en términos de fuerza, valentía o brillantez militar, pero nunca celebramos nada. Eso es porque antes no teníamos líderes que supieran cómo hacerlo. ¡Ahora vamos a empezar a celebrar nuestras victorias de nuevo!", agregó Trump en su plataforma de redes sociales.

Posteriormente, Donald Trump escribió que, mediante ese anuncio, renombraba el 8 de mayo como Día de la Victoria de la II Guerra Mundial y el 11 de noviembre como Día de la Victoria de la Gran Guerra. No obstante, la Casa Blanca aún no ha emitido ningún decreto ejecutivo oficial sobre el cambio de nombre para ambas conmemoraciones.

Esta nueva decisión del mandatario republicano generó una mezcla de indignación y celebración dentro de la población estadounidense, considerando que, desde su regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el magnate neoyorquino ha emitido varios decretos para rebautizar algunos elementos de la vida pública en Estados Unidos.

En los últimos tres meses, el presidente Donald Trump ha renombrado varios días festivos nacionales, como el Día de los Pueblos Indígenas, que volvió a llamarse Día de Colón. Asimismo, decidió cambiar el nombre de algunos accidentes geográficos, como el golfo de México, que pasó a denominarse “golfo de América” en esa nación.

Por ahora, todos los feriados federales en Estados Unidos han sido creados por leyes del Congreso estadounidense, pero los estados no están obligados a adherirse a ellos. Dadas las circunstancias, el presidente Donald Trump aún no ha especificado si desea que el 8 de mayo se convierta en un feriado federal, como ya lo es el 11 de noviembre.

Si bien en Estados Unidos se conmemora el 8 de mayo la aceptación formal de la rendición alemana, los combates de la Segunda Guerra Mundial continuaron durante tres meses, incluyendo los bombardeos atómicos contra Hiroshima y Nagasaki. Por ello, muchos historiadores consideran que el fin oficial del conflicto fue el 2 de septiembre.

