ICE deporta a tres niños estadounidenses, incluido uno con cáncer, junto con sus madres

Tres niños nacidos en territorio estadounidense, de 2, 4 y 7 años, fueron deportados junto con sus madres a Honduras el pasado sábado 26 de abril. Ante esta situación, de acuerdo con diversos medios estadounidenses, los casos han generado gran preocupación en organizaciones defensoras de los derechos migratorios.

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), las capturas y deportaciones de estas tres madres con sus hijos se llevaron a cabo luego de las reuniones de rutina que las mujeres tenían programadas con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Luisiana.

Las hondureñas presuntamente formaban parte del Programa de Apariencia de Supervisión Intensiva (ISAP, en inglés), una alternativa al programa de detención de ICE, que permite a los inmigrantes no permanecer detenidos mientras esperan sus audiencias en la corte, asistiendo en su lugar a dos reuniones semanales.

Asimismo, el Proyecto Nacional de Inmigración expresó su preocupación por esta situación y aseguró públicamente que “estas deportaciones se han convertido en un ejemplo alarmante de la manera en que se están manejando los procedimientos migratorios” durante la nueva administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Las organizaciones estadounidenses que trabajan por los derechos de los inmigrantes consideran que estas deportaciones “fueron muy apresuradas”, por lo cual el juez federal de Luisiana, Terry Doughty, programó una audiencia para el viernes 16 de mayo, con el objetivo de aclarar la situación de estas deportaciones.

Hay que disipar la firme sospecha de que ICE acaba de deportar a tres estadounidenses sin el debido proceso. La ley prohíbe la deportación de ciudadanos y el gobierno sostiene que esto es normal porque las madres deseaban que los menores se fueran con ellas, pero el Tribunal desconoce si esto es verdad, argumentó el juez Doughty.

Posteriormente, durante la mañana de este lunes 28 de abril, se dio a conocer públicamente que uno de los niños expulsados, el de 4 años, “tiene una rara forma de cáncer metastásico y fue deportado a Honduras sin medicación ni asistencia sanitaria”, según indicó el Proyecto Nacional de Inmigración (NIP, en inglés).

En este caso, el hijo de la migrante hondureña Jenny Carolina López Villela sufre de un cáncer que ocurre cuando las células cancerosas se propagan desde el sitio original del tumor a otras partes del cuerpo. “Las células cancerosas pueden viajar a través del torrente sanguíneo y formar nuevos tumores en diferentes órganos”, agregó el NIP.

A pesar de las críticas, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sostiene que estos casos “son algo engañosos”, debido a que, según él, los tres ciudadanos estadounidenses menores de edad no fueron deportados; en cambio, fueron sus madres quienes fueron deportadas, y ellas decidieron llevarse a sus hijos a Honduras.

“Los ciudadanos estadounidenses de 4, 7 y 2 años no fueron deportados; sus madres, que estaban ilegalmente en este país, fueron deportadas. Los niños se fueron con sus madres porque ellas lo decidieron. Los tres menores de edad, cuando crezcan, pueden regresar sin problemas porque tienen ese derecho”, agregó Rubio en una entrevista.

.@SecRubio nukes @kwelkernbc on the latest misleading Fake News hoax: "Three U.S. citizens ages 4, 7, and 2 were not deported — their mothers, who were illegally in this country, were deported. The children went with their mothers! ... The parents make that choice." pic.twitter.com/IJt1Lz1xWN