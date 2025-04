ICE le ordena abandonar el país a una ciudadana de EE.UU. que trabaja como abogada de migración

Durante la mañana del pasado domingo 13 de abril, la ciudadana estadounidense y abogada de inmigración Nicole Micheroni recibió un correo electrónico del Gobierno federal de Estados Unidos en el que se le solicitaba abandonar el país de manera inmediata, sin una explicación concisa o algún motivo aparente para justificar la petición.

Micheroni, nacida en el municipio estadounidense de Sharon y criada en la ciudad de Newton, Massachusetts, se mostró desconcertada por el mensaje: "Como profesional especializada en leyes de inmigración y ciudadanía, al principio pensé que el mensaje era para un cliente, pero el único nombre que aparecía era el mío", expresó Nicole.

La abogada de 40 años le indicó a los medios de comunicación que el correo electrónico indicaba que su libertad condicional había sido cancelada y que debía abandonar el país en un plazo de siete días: "Yo revisé ese mensaje con mucho cuidado, pero probablemente me lo enviaron por error. Eso espero", añadió la especialista en migración.

De acuerdo con Nicole Micheroni, quien se dedica a asistir a personas y familias en trámites migratorios, “es bastante preocupante” que estos correos electrónicos sean enviados a ciudadanos estadounidenses nacidos en el país, considerando que la situación en materia de deportaciones “es lo suficientemente delicada” en la actualidad.

Nicole Micheroni colabora con diversas empresas en el territorio de Estados Unidos para ayudar a trabajadores inmigrantes a obtener visas de trabajo, permisos de residencia o la nacionalidad. Por ello, considera que el correo electrónico enviado por el Gobierno federal “es muy amenazante”, además de que no parece un aviso oficial.

Ante esta situación, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional anunció públicamente que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) “está emitiendo notificaciones de cancelación de la libertad condicional” para personas sin estatus legal que actualmente permanecen en Estados Unidos.

Según la estación NBC Boston, con sede en Massachusetts, la CBP utiliza las direcciones de correo proporcionadas por las personas extranjeras: "Si el migrante proporcionó el correo electrónico de un ciudadano estadounidense —en este caso, su abogada— es posible que las notificaciones se hayan enviado incorrectamente", añadió el reporte.

Dadas las circunstancias, la CBP informó que está monitoreando su sistema de comunicaciones y que abordará estos errores “caso por caso”, debido a que la situación evidenció que la agencia estadounidense encargada de proteger el país frente a la migración no autorizada “no está siendo cuidadosa” con sus procesos de comunicación.

Tras recibir diversas consultas en relación con el correo electrónico, Micheroni decidió publicar el mensaje del Gobierno federal en sus redes sociales y ha recibido miles de respuestas de todo el mundo en las últimas 24 horas: "Esto es una táctica para intimidar a los inmigrantes. Quieren que los extranjeros vivan con mucho miedo", expresó.

Hasta el momento, la abogada de inmigración afirma que no se pondrá en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional, debido a que considera que el correo que recibió fue producto de un error administrativo: "Espero que no haya consecuencias, pero yo no voy a contactar a nadie. En todo caso, que me contacten a mí", añadió.

