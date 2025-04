EE. UU. comenzará a analizar las redes sociales “en busca de señales” para poder denegar visas

A través de un comunicado que se publicó durante la noche del pasado jueves 10 de abril, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que comenzará a monitorear las redes sociales de “todas las personas inmigrantes" para poder buscar pruebas sobre algún tipo de actividad antisemita.

De acuerdo con esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional, dichas pruebas servirán para denegar solicitudes de visa y otras medidas migratorias, por lo que estos controles afectarán directamente a quienes soliciten la residencia permanente en Estados Unidos, conocida a nivel global como green card (tarjeta verde, en español).

USCIS indicó que esta medida entrará en vigor de forma inmediata y, según el documento de la agencia federal, la norma tiene como objetivo “proteger la patria de extremistas y extranjeros terroristas”, considerando que el antisemitismo implica hostilidad hacia los judíos, en particular hacia su cultura o su influencia en Estados Unidos.

Conforme a lo expresado en el comunicado de USCIS, los principales afectados serán los inmigrantes que apoyen al terrorismo antisemita, las ideologías antisemitas u organizaciones terroristas como Hamás, la Yihad Islámica, Hezbolá o los hutíes, un movimiento político de ideología nacionalista y anti-imperialista que opera en Asia.

Bajo este nuevo lineamiento de las autoridades estadounidenses, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos tomará en cuenta el contenido de las redes sociales en todos sus análisis al momento de recibir solicitudes migratorias, especialmente si la persona extranjera “apoya, promueve o respalda el terrorismo antisemita”.

"Estos nuevos datos serán considerados como un factor negativo, debido a que en el territorio de los Estados Unidos no hay espacio para estos simpatizantes terroristas de todo el mundo. No tenemos ninguna obligación de admitirlos, ni de permitir que se queden en el país", declaró la subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin.

Lea más: Trump le revoca el estatus legal a los migrantes que ingresaron a EE. UU. con la app de CBP One

Cabe mencionar que, además de incluir la actividad antisemita de los extranjeros en las redes sociales, los funcionarios de USCIS también comenzarán a considerar el acoso físico hacia personas judías como “motivos suficientes para denegar solicitudes de beneficios de inmigración”, lo cual podría afectar a decenas de estudiantes extranjeros.

Estas nuevas medidas fueron adoptadas en conformidad con las órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien es uno de los principales promotores de la lucha contra el antisemitismo, al incorporar normas adicionales para proteger al país de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional.

"Hemos dejado claro que cualquier persona que crea que puede venir a los Estados Unidos y esconderse detrás de la Primera Enmienda para defender la violencia antisemita y el terrorismo, debe pensarlo dos veces. Definitivamente no es bienvenida en esta nación", declaró Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional en EE. UU.

La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege las libertades de expresión, prensa, reunión y petición. Además, prohíbe que el Gobierno federal de Estados Unidos establezca una religión oficial, motivo por el cual cientos de extranjeros han intentado ampararse en esta norma de 1791 para justificar ciertas conductas.

.@POTUS shows off the new Gold Card: "For $5 million this could be yours... it will be out in about less than 2 weeks probably. Pretty exciting, right?" pic.twitter.com/DeVhj1xIMB