Agentes de ICE le quiebran la ventana del vehículo a una inmigrante para poder arrestarla

La inmigrante se negaba a salir del carro debido a que los agentes de ICE no le mostraron una orden judicial; sin embargo, a pesar de no contar con un documento oficial, la sacaron a la fuerza.

Durante la tarde del pasado viernes 4 de abril, una inmigrante salvadoreña vivió un momento de angustia y temor cuando terminó detenida de manera violenta por parte de varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes realizaron otro operativo migratorio en el estado de Maryland.

La detenida, posteriormente identificada como Elsy Berríos, de 52 años, se encontraba junto con su hija menor de edad al momento del arresto, el cual quedó registrado a través de un video que se viralizó en redes sociales, tomando en cuenta que los agentes le quebraron la ventana al vehículo en el que la inmigrante se estaba resguardando.

De acuerdo con la grabación, Elsy se negaba a salir del carro debido a que ella le exigía a los agentes de ICE que le mostraran una orden judicial para proceder con la detención; sin embargo, a pesar de no contar con un documento firmado por un juez estadounidense, los funcionarios de inmigración decidieron sacar a la mujer a la fuerza.

"Dígame por qué quiere arrestarme y muéstreme la orden judicial", dice Berríos en el video, a lo que uno de los agentes le responde: "No le voy a dar nada", por lo que rápidamente procedió a quebrar el vidrio del lado del conductor. Ante esta situación, la salvadoreña intentó mantener la calma con el objetivo de poder tranquilizar a su hija.

Polémico arresto de ICE

Mientras los agentes del Servicio de Imigración y Control de Aduanas arrestaban a Elsy Berríos frente a su hija menor de edad, la salvadoreña, quien se encontraba visiblemente afectada, dijo: "No me importa si me mandan de regreso", por lo que esas fueron las últimas palabras que pronunció antes de ser capturada por ICE.

La hija, quien lloraba descontroladamente dentro del vehículo, tomó la decisión de subir el video a redes sociales, con la intención de exponer las nuevas formas de arresto por parte de los funcionarios de inmigración, quienes recientemente recibieron la autorización de llevar a cabo redadas migratorias en cualquier lugar de los Estados Unidos.

Lea más: Gerber Mazariegos, el trabajador guatemalteco con Visa U en trámite que fue detenido por ICE

El arresto de Elsy desató una ola de indignación en las plataformas digitales, generando controversia entre los internautas, principalmente por el uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades y la actitud por parte de los mismos, quienes se negaron a proporcionar una orden judicial, un documento esencial al momento de una detención.

Además de generar enfado por "la manera tan brusca" en la que arrestaron a la migrante salvadoreña, la grabación también demostró la inflexibilidad por parte de ICE, debido a que la hija de Berríos le explicó a los agentes que su madre se encontraba en un proceso legal en curso, pero a los oficiales eso no les importó en lo absoluto.

David Berríos, el hijo mayor de Elsy, conversó con los medios de comunicación estadounidenses y les indicó que la familia se encuentra triste por la situación: "Todo esto es muy doloroso porque nosotros sabíamos que mi mamá no tenía una orden de captura por parte de migración y nos molesta que no hayan enseñado lo que pidió", agregó

De acuerdo con unos documentos mostrados por David, su madre cuenta con el permiso para poder trabajar legalmente en Estados Unidos durante el 2025; sin embargo, la familia tiene la sospecha de que las autoridades planeaba arrestar al segundo hijo de Elsy, quien si cuenta con una orden de captura por parte de ICE desde enero del 2018.