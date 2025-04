ICE detiene a un migrante que llegó a EE. UU. para donarle un riñón a su hermano enfermo

Durante los últimos días, la ciudad de Chicago, Illinois, se ha conmovido por la historia de los hermanos venezolanos José Alfredo Pacheco y José Gregorio González, ya que su caso ha captado la atención de diversas asociaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Todo comenzó el viernes 7 de marzo, cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a González, quien representaba la única esperanza para Pacheco, un paciente sometido a diálisis que actualmente enfrenta una situación crítica mientras espera un trasplante de riñón que podría salvarle la vida.

José Alfredo fue diagnosticado con una enfermedad renal terminal en febrero del 2024, por lo que su hermano mayor, Gregorio, decidió reunirse con él en los Estados Unidos e ingresó de manera irregular a la nación norteamericana el pasado domingo 19 de enero, con el objetivo de apoyarlo y cuidarlo antes de donarle su riñón.

Según Pacheco, recibir un riñón de un donante vivo ofrece las mejores posibilidades de supervivencia para pacientes como él; no obstante, la detención de González por parte de ICE ha complicado gravemente el panorama para Alfredo, quien tendría que esperar entre 3 y 4 años para poder recibir el trasplante de un donante fallecido.

Luego de la detención de José Gregorio, la respuesta de la comunidad en Chicago no se hizo esperar, debido a que los miembros de la organización The Resurrection Project lograron convocar a decenas de personas para manifestar públicamente su apoyo a los hermanos venezolanos y exigir la liberación inmediata de González.

Tovia Siegel, la líder del Departamento de Justicia para Inmigrantes y la directora de la organización sin fines de lucro The Resurrection Project, ha asumido la representación legal de José Gregorio y actualmente mantiene contacto con las autoridades estadounidenses para gestionar su liberación por razones humanitarias.

“No me canso de enfatizar la increíble urgencia del caso debido a la posibilidad inminente de la deportación de González, tomando en cuenta que las expulsiones a Venezuela se reanudaron en abril”, agregó Tovia Siegel, quien se sumó al llamado para que las autoridades migratorias otorguen la libertad condicional humanitaria.

De acuerdo con José Alfredo Pacheco, su hermano mayor buscó asilo en Estados Unidos debido a la situación familiar, pero no logró superar la entrevista inicial. Ante ello, ICE le otorgó a González el estatus de supervisión bajo monitoreo de GPS; sin embargo, a pesar de cumplir con los requisitos, José Gregorio fue arrestado por los agentes.

A través de una llamada telefónica con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, José Gregorio González expresó que el mundo se le vino abajo al ser capturado por ICE: "Espero poder salir y lograr ese objetivo de darle el riñón a mi hermano. Le pido a las autoridades que le den una oportunidad a José Alfredo de seguir viviendo".

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no ha respondido a las solicitudes de comentarios por parte de los medios en Illinois, mientras que los familiares aseguran que González está listo para salvar la vida de su hermano y que está en manos de las autoridades permitir su salida temporal.

