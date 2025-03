El miércoles 26 de marzo, la estudiante turca Rumeysa Ozturk se dirigía a la ciudad de Somerville, Massachusetts, para reunirse con unos amigos pero nunca llegó a la reunión. Según su abogada, Masha Khanbabai, la joven de 25 años fue "retenida físicamente cerca de su apartamento" por agentes de migración.

Rumeysa fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tan solo unos minutos después de haber salido de su apartamento, el cual se encuentra cerca del campus de la universidad privada de Tufts, en la localidad de Medford, donde Ozturk actualmente está cursando un doctorado.

Las cámaras de seguridad del vecindario captaron el momento en el que seis agentes de migración, vestidos de civiles, rodearon a la estudiante turca mientras caminaba sola por la calle; y de acuerdo con las grabaciones, los funcionarios le mostraron sus placas a Rumeysa hasta después de haberla inmovilizado con las manos en la espalda.

Conforme a lo expuesto por su abogada, Ozturk fue detenida bajo la administración del presidente Donald Trump "por supuestas actividades relacionadas con organizaciones terroristas", principalmente por tener relación con Mahmoud Khalli, un destacado activista palestino que fue detenido en Carolina del Sur el 1 de marzo.

"Ozturk es una de las extranjeras, afiliadas a estas prestigiosas universidades estadounidenses, que han sido detenidas por presuntamente haber participado en actividades de apoyo a Hamás, pero el Departamento de Seguridad Nacional no especifíca cuáles son estas supuestas acciones", agregó la abogada de Rumeysa, Masha Khanbabai.

Hamás​ es una organización política y paramilitar palestina que se declara nacionalista, yihadista e islamista, en donde los seguidores de este neoligismo oriental hacen referencia a este tipo de ideología por la frecuente utilización del terrorismo, aunque para la mayoría de ellos, "esta es una guerra santa en el nombre de Alá", añadió Khanbabai.

A pesar de haber sido capturada por los agentes de ICE, la abogada indicó que Rumeysa no contaba con ningún tipo de cargo o antecedentes, y se encontraba matriculada en un programa de doctorado con un visado F-1 "válido y legal", el cual le permite a los estudiantes internacionales cursar sus estudios académicos a tiempo completo.

Masha Khanbabai considera que Ozturk fue capturada por haber escrito un artículo de opinión en el periódico de la Universidad de Tufts, en donde critica la respuesta de la institución educativa al movimiento propalestino; sin embargo, los funcionarios del establecimiento dijeron que no tenían ningún conocimiento previo de la detención.

"La universidad no compartió ninguna información con las autoridades federales antes de la captura y el sitio donde tuvo lugar no está afiliado a Tufts. Pero, por lo que se nos ha dicho posteriormente, el estatus de visado del estudiante ha sido cancelado y buscamos confirmar si esa información es cierta”. añadió el presidente de la institución.

“Reconocemos lo aterradora y angustiosa que es esta situación para ella, sus seres queridos y la comunidad en general aquí en Tufts, especialmente nuestros estudiantes internacionales, personal y profesores que pueden sentirse vulnerables o inquietos por estos acontecimientos”, agregó la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell.

The horrific moment that Tufts grad student and anti-war activist Rumeysa Ozturk was detained (kidnapped) by Trump’s ICE thugs.



Somerville, MA #FreePalestine #FreeRemeysa pic.twitter.com/eetyAN1LSF