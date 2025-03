¿Donald Trump firmó una nueva orden que le impide a los residentes salir de Estados Unidos?

Desde el 21 de marzo comenzó a circular en las redes sociales una serie de videos y notas en donde diversas personas aseguran que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una supuesta nueva orden ejecutiva que le impide a los residentes permanentes salir de la nación norteamericana a partir de abril.

Hasta el momento, más de 40 cuentas en TikTok e Instagram han compartido un supuesto audio del mandatario republicano en donde presuntamente comenta que: "A partir del domingo 30 de marzo, quien sea residente permanente no podrá salir de los Estados Unidos", afectando a millones de personas con la famosa Green Card.

A su vez, en las plataformas digitales se menciona que, cualquier persona que se encuentre fuera del territorio estadounidense y cuente con una residencia permamente, no podrá ingresar nuevamente a Estados Unidos a partir del lunes 31 de marzo, debido a esta supuesta nueva orden ejecutiva que firmó el magnate neoyorquino de 78 años.

Sin embargo, a pesar de los rumores y las especulaciones, la información es falsa. Donald Trump no anunció públicamente esta medida y tampoco existe ninguna orden oficial publicada por el gobierno de los Estados Unidos, tomando en cuenta que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no emitió ningún comunicado en este sentido.

Hasta la mañana de este jueves 27 de marzo, el sitio web de la Casa Blanca no ha anunciado nada sobre una nueva orden ejecutiva que le impida a los residentes permanentes salir o ingresar a Estados Unidos. Por otro lado, tampoco han informado sobre nuevos cambios en la política fronteriza para las personas con Green Card.

Todas las órdenes presidenciales deben aparecer en el Registro Federal de los Estados Unidos, considerado el diario oficial del gobierno estadounidense, debido a que ahí se registran las leyes, las regulaciones federales y las órdenes ejecutivas. No obstante, hasta el momento, no se han registrado cambios en la política miratoria del país.

Por su parte, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) le aseguró a la organización no gubernamental, Chequeado, que los lineamientos para la documentación requerida al momento de ingresar o salir de Estados Unidos, "no han cambiado", ni para vuelos nacionales o para los internacionales.

Ante esta situación, se especula que las noticias falsas que circulan en las redes sociales surgieron tras las declaraciones del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien mencionó, el pasado viernes 14 de marzo, que "los titulares de una residencia permanente (Green Card) no tienen derecho indefinido a permanecer en los Estados Unidos".

Vance emitió esa declaración al ser entrevistado por el canal de televisión estadounidense, Fox News, en donde le preguntaron por la captura del residente permanente, Mahmoud Khalil, quien presuntamente participó en protestas a favor de Palestina y "representa una amenaza para la seguridad nacional", de acuerdo con el vicepresidente.

En la actualidad, si se tiene una residencia permanente, las leyes estadounidenses no impiden la salida o la entrada a los Estados Unidos. Sin embargo, las personas pueden perder su Green Card si cometen delitos graves, si mienten o cometen fraude en procesos migratorios o si salen del país por más de 13 meses sin la autorización necesaria.

