¿Quién es Vanessa Trump? La exnuera del presidente Donald Trump y nueva pareja de Tiger Woods

Durante la noche del pasado domingo 23 de marzo, el atleta estadounidense Tiger Woods, considerado uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos, confirmó a través de redes sociales su relación con la modelo y actriz neoyorquina Vanessa Trump, exesposa de Donald Trump Jr., primogénito del presidente de EE. UU.

A pesar de ya no pertenecer oficialmente a la familia Trump, Vanessa volvió a acaparar recientemente la atención de los medios de comunicación estadounidenses, tomando en cuenta que su vínculo amoroso con el segundo jugador con más torneos ganados en la historia del golf se ha convertido en uno de los temas más comentados del mes.

Ante esta situación, decenas de internautas comenzaron a mostrar interés por la vida de Vanessa, la socialité neoyorquina de 47 años que es exnuera del presidente Trump y quien actualmente comparte la custodia de cinco de sus nietos: Kai Madison (2007), Donald III (2009), Tristan Milos (2011), Spencer Frederick (2012) y Chloe Sophia (2014).

En los últimos días, algunos periódicos de EE. UU. han catalogado a Vanessa como “una niña de bien que nació en la clase alta de Nueva York y tiene muchas ganas de ser famosa”; por lo cual, a pesar de haberse separado de Donald Jr. en el 2019, la modelo mantuvo su popularidad al participar en diversas actividades sociales y recepciones.

La actriz y modelo estadounidense nació el 18 de diciembre de 1977 en la isla de Manhattan, Nueva York, como Vanessa Kay Pergolizzi (aunque posteriormente se cambió el nombre a Vanessa Haydon en honor a su padrastro) y creció en el vecindario de Upper East Side, donde asistió a uno de los colegios privados del área, el Dwight School.

Su padrastro, Charles Haydon, fue abogado de la modelo y actriz estadounidense Marilyn Monroe, uno de los personajes más populares de la década de 1960, así como también del inversionista inmobiliario neoyorquino Abraham Hirschfeld, quien posteriormente se convirtió en un candidato político y en un productor de Broadway.

Vanessa soñaba con ser actriz desde muy pequeña y, aunque nunca conoció a Marilyn, siempre la consideró su inspiración. Deseaba convertirse en una “rubia explosiva”, como Monroe. Con esa idea en mente, comenzó su carrera como modelo durante la adolescencia y terminó contratada por la agencia neerlandesa "Wilhelmina Models".

A inicios de 1998, Vanessa comenzó una relación sentimental con Valentín Rivera, uno de los miembros de la banda “Latin Kings”; para posteriormente, a finales de 1999, mantuvo un vínculo con el príncipe saudí Khalid Bandar Sultan Al Saud, relación que finalizó en septiembre del 2001 tras los ataques terroristas de Al Qaeda en Nueva York.

Diversos medios en los Estados Unidos aseguran que Vanessa estuvo cerca de casarse con el príncipe saudí unos meses antes de los atentados en Nueva York; sin embargo, Khalid tuvo que abandonar el país debido a que su padre, el político y diplomático Bandar Sultan, era sospechoso de haber tenido vínculos con la organización terrorista.

Tras la abrupta ruptura con Al Saud, Vanessa decidió enfocarse en su carrera como actriz y logró participar en tres películas entre el 2002 y el 2004, siendo la más reconocida Something's Gotta Give, estrenada en junio del 2003, donde tuvo la oportunidad de compartir la pantalla con dos estrellas de Hollywood: Jack Nicholson y Diane Keaton.

Posteriormente, Vanessa se casó con Donald Trump Jr. en 2005, luego de que el economista le propusiera matrimonio con un anillo valorado en US$100 mil, en Palm Beach, Florida. Desafortunadamente para la pareja, tras 14 años de relación, la actriz solicitó el divorcio en diciembre de 2019, durante el primer mandato presidencial de su suegro.

