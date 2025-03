Tiger Woods está saliendo con Vanessa Trump, exesposa de Donald Jr., y qué detalles se saben

La reconocida columna neoyorquina de noticias sobre celebridades Page Six publicó el pasado jueves 13 de marzo una de las exclusivas de 2025 en la prensa rosa de los Estados Unidos: el golfista californiano Tiger Woods y Vanessa Trump, exnuera del presidente Donald Trump, mantienen una relación sentimental desde hace un mes.

De acuerdo con el medio estadounidense, todo comenzó el jueves 28 de noviembre de 2024, en el Día de Acción de Gracias, cuando surgieron rumores sobre una supuesta relación entre Vanessa y el "Tigre". Sin embargo, el diario neoyorquino apuntó que en ese momento la relación no era lo suficientemente seria para ambos.

Al parecer, el golf fue el punto de unión entre el deportista y la exesposa de Donald Trump Jr., ya que la nieta del mandatario republicano, Kai Trump, ha participado en varios campeonatos de ese deporte y actualmente asiste al mismo colegio que los hijos del golfista, ubicado en un exclusivo centro en el condado de Palm Beach, Florida.

Una fuente cercana a Vanessa Trump reveló a Page Six que su relación no es fruto de la admiración por uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos: “Ella saldría con Tiger incluso si no fuera famoso. Les encanta pasar el rato, cenar y charlar. Se quedan en casa y han decidido que todavía no le quieren dar importancia”, agregó.

Tiger Woods, el segundo jugador con más campeonatos ganados en la historia del golf, se separó de su entonces esposa, la modelo sueca Elin Nordegren, a inicios del 2010 tras más de seis años juntos, luego de que saliera a la luz un escándalo familiar originado por una supuesta infidelidad del atleta estadounidense de 49 años.

El deportista tuvo dos hijos con Nordegren, Alexis y Charlie Woods, de 17 y 16 años, respectivamente, quienes desean convertirse en golfistas profesionales como su padre. Ante esta situación, Tiger solo ha mantenido una relación seria además de la que tuvo con Elin, ya que salió durante un año con Erica Herman, gerente de un restaurante.

Por su parte, la actriz y modelo estadounidense Vanessa Trump, de 47 años, estuvo casada con el primogénito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., de 2004 a 2019, y fruto de su matrimonio tuvieron cinco hijos: Kai Madison (2007), Donald III (2009), Tristan Milos (2011), Spencer Frederick (2012) y Chloe Sophia (2014).

Según diversos medios estadounidenses, a pesar de haberse separado oficialmente en el 2019, la pareja ya no vivía en el mismo hogar desde el 2018. Sin embargo, mantienen una “buena relación” por sus hijos. Además, de acuerdo con el periódico británico Daily Mail, el hijo del presidente “está bien con la relación de Tiger Woods”.

Por ahora, Donald Trump Jr. también está rehaciendo su vida sentimental con la modelo e influencer estadounidense Bettina Anderson, de 38 años, una figura conocida en los círculos sociales de Florida por su participación en la fundación Paradise Fund y por su activa vida social como hija de un influyente banquero fallecido en el 2013.

Hasta el momento, se desconoce si la relación entre Tiger Woods y Vanessa Trump es solo una brisa de verano en las costas de Florida, un romance pasajero que se desvanecerá con el próximo escándalo político o deportivo, o si, entre el misterio y el silencio, está naciendo una verdadera historia de amor entre dos celebridades.

🚨👀🐅 JUST IN: Tiger Woods & Vanessa Trump have been ‘secretly dating’ the Daily Mail is reporting with a source also telling PEOPLE Magazine that Don Jr. is ‘cool’ with the new relationship. Vanessa and daughter Kai were spotted at The Genesis and TGL matches in recent weeks. pic.twitter.com/QhEtVjURcG