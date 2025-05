Marco Rubio se niega a confirmar si EE. UU. pidió el retorno del migrante que deportaron por error

Durante la mañana del miércoles 30 de abril, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se negó a confirmar si ha estado en contacto con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para solicitar el retorno de Kilmar Ábrego García, un inmigrante que terminó deportado a pesar de que un juez había prohibido su expulsión.

En plena reunión de gabinete con el presidente estadounidense Donald Trump, Rubio fue interrogado por la prensa sobre una supuesta información que apuntaba a que el secretario de Estado había mantenido comunicación con el mandatario salvadoreño en relación con el caso de Ábrego, quien fue deportado por un "error administrativo".

El político conservador, nacido en la ciudad de Miami, Florida, se molestó por la pregunta y aseguró al periodista que jamás le respondería eso: "¿Sabes a quién más nunca se lo diría? A un juez. Eso es porque la conducción de nuestra política exterior le corresponde únicamente al presidente Donald Trump", contestó Rubio frente a las cámaras.

Ante esta situación, el mandatario republicano intervino para señalar que el presidente Nayib Bukele “es un gran amigo de lo Estados Unidos” y les dijo a los periodistas presentes que “por el momento” no han conversado con él sobre la situación de Kilmar Ábrego, cuyo caso recientemente llegó hasta el Tribunal Supremo de la nación.

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense CNN, Marco Rubio habría mantenido “contacto directo” con el presidente Nayib Bukele para poder abordar la situación de Ábrego García, un migrante salvadoreño que fue arrestado en Maryland y posteriormente trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Kilmar fue enviado al centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en El Salvador, tras haber sido acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), una organización terrorista de pandillas criminales cuyas actividades incluyen violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo.

Desde su arresto, el caso de Ábrego ha generado polémica en EE. UU., debido a que el salvadoreño defiende su inocencia y contaba con una orden judicial que impedía su deportación. Por ello, las autoridades migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aceptaron que su expulsión fue un error.

Recientemente, García fue trasladado del CECOT a otro centro penitenciario en El Salvador, donde únicamente se alberga a la población común del país centroamericano. Sin embargo, el presidente Nayub Bukele dejó claro el miércoles 23 de abril que no tiene “ninguna intención de liberar” al salvadoreño, ya que lo considera un terrorista.

