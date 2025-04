¿Quién es Kilmar Abrego García y por qué Nayib Bukele y Donald Trump lo señalan de terrorista?

Durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele afirmó que descarta devolver a Maryland al inmigrante centroamericano que presuntamente fue enviado por error al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ya que, según sus palabras, Ábrego García “es un terrorista”.

El migrante salvadoreño fue trasladado al centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en el municipio de Tecoluca, a pesar de contar con una orden judicial que impedía su deportación: "¿Cómo voy a devolver a un terrorista? Obvio que no voy a hacerlo", manifestó Bukele durante su encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"No lo voy a liberar. No nos gusta liberar a terroristas en El Salvador. Somos la nación más segura de todo el continente americano y, si comienzo a liberar criminales, volveremos a convertirnos en la capital mundial de los asesinatos", añadió el presidente salvadoreño, quien aseguró que Kilmar Ábrego García se encuentra bajo su custodia.

Pese a las protestas en el estado de Maryland, tanto Bukele como Trump y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, insisten en que el inmigrante salvadoreño es miembro de la pandilla criminal Mara Salvatrucha (MS-13) y que residía ilegalmente en el país norteamericano desde 2019, a pesar de no tener antecedentes penales.

Kilmar Ábrego García nació en El Salvador hace 29 años, en 1996; sin embargo, vivió en los Estados Unidos durante los últimos 14 años, ya que desde el 2011 trabajaba en el sector de la construcción de la nación norteamericana, donde conoció a su esposa, con quien estaba criando a tres hijos con autismo antes de su deportación al CECOT.

Según el abogado de la familia, el salvadoreño fue detenido el 15 de marzo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “con base en una acusación de 2019 de la policía en Maryland, que lo vinculaba con la pandilla MS-13”. No obstante, Kilmar negó dicha acusación hace seis años y nunca fue imputado.

Ante esta situación, la Corte Suprema de los Estados Unidos le ordenó al gobierno del presidente Trump facilitar el regreso de Ábrego al país. A pesar de ello, funcionarios republicanos se opusieron a dicha medida y se negaron a repatriarlo, incluso si su deportación se produjo “por un supuesto error administrativo” de la actual administración.

De acuerdo con su esposa, Kilmar Ábrego no es miembro de la MS-13, ya que escapó de El Salvador hace más de una década porque las pandillas locales estaban aterrorizando a su familia: "Los pandilleros estaban extorsionando a sus padres en San Salvador y recibieron amenazas de muerte. Por eso vino a Estados Unidos", añadió.

Ábrego García ingresó de manera irregular a Estados Unidos a los 16 años y, en el condado de Prince George, Maryland, conoció a la ciudadana estadounidense Jennifer Vásquez, con quien contrajo matrimonio: "Él era un adolescente cuando encontró trabajo en la construcción. Ahí fue cuando comenzó a solicitar asilo", relató su esposa.

Conforme a lo señalado por el abogado de la familia, los registros de ICE indican que Kilmar pertenece a una célula de la pandilla MS-13 en Nueva York, aunque él nunca residió en ese estado: "A pesar de no poder evidenciar su culpabilidad, se le negó la solicitud de asilo, pero le otorgaron protección para no ser deportado", añadió Vásquez.

"Debido a que contaba con esta supuesta protección contra la deportación, debía acudir anualmente al Departamento de Seguridad Nacional para renovar su permiso de trabajo en Estados Unidos. Él siempre dijo la verdad, pero no lo protegieron; las autoridades siguen creyendo que pertenece a una de esas pandillas", expresó Jennifer.

I've been clear: if President Bukele doesn't want to meet here in D.C., then I intend to go to El Salvador this week to check on Kilmar Abrego Garcia's condition and discuss his release. Kilmar was illegally ABDUCTED and deported by the Trump Admin. He must be brought home NOW. pic.twitter.com/Hunr6F31J3

Durante la conferencia a la prensa que Bukele y Trump dieron, concordaron en que no se debe “liberar a criminales y terroristas”.

Bukele says he doesn’t have the power to return Garcia and Trump says he doesn’t have the power to ask for the return of Garcia.



But Trump does have the power to ask Bukele to imprison people and Bukele does has the power to accept. Weird.

pic.twitter.com/cZjWM0ynbM