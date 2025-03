Capturan a migrante guatemalteco en Georgia tras presuntamente haber abusado de cuatro niños

Durante la tarde del pasado sábado 15 de marzo, Nery Antonio González, un migrante guatemalteco de 36 años en condición irregular, fue capturado por la Policía en el estado de Georgia, acusado de haber abusado sexualmente de cuatro niños menores de 14 años en distintos puntos de la ciudad de Valdosta.

Ante esta situación, la jefa del Departamento de Policía de Valdosta, Leslie Manahan, indicó que González, originario de Guatemala, se encontraba ilegalmente en el territorio de los Estados Unidos y fue arrestado luego de que los detectives conocieran que “él había agredido a cuatro menores en diferentes lugares de la ciudad”.

"Inicialmente, los detectives del condado de Lowndes investigaban a González por la presunta agresión sexual contra dos menores; sin embargo, entrevistas posteriores permitieron identificar a otras dos víctimas", agregó Manahan, quien también indicó que los niños quedaron traumatizados por el actuar del sospechoso guatemalteco.

Luego de ser capturado, Nery Antonio fue acusado de cuatro cargos por delito grave de abuso sexual a menores, cuatro cargos de delito grave por violación, cuatro cargos de delito grave por agresión sexual, cuatro cargos por agresión a un menor de 16 años y dos cargos por delito grave de crueldad hacia un menor en primer grado.

La jefa del Departamento de Policía en Valdosta, Leslie Manahan, mencionó a través de un comunicado que los cuatro niños “quedarán traumatizados por el resto de sus vidas debido a las atrocidades que les tocó vivir” y también indicó que posiblemente hay más cargos pendientes contra González, ya que la investigación aún está activa.

“No hay palabras para describir la angustia del trauma que estos niños enfrentaron y con el que vivirán por el resto de sus vidas. Estoy agradecida de que dos de estas víctimas fueron lo suficientemente valientes como para hacérselo saber a alguien, lo que resultó en el arresto de este depredador”, añadió Leslie durante una conferencia.

“Este fue un gran trabajo en equipo entre nuestra agencia y nuestros socios comunitarios, para garantizar que estas víctimas no tengan que volver a ver a este monstruo”, aseguró Manahan, quien también explicó a los medios de comunicación que las múltiples presuntas agresiones sexuales ocurrieron durante un período de cuatro años.

De acuerdo con las autoridades, el pasado jueves 27 de febrero, dos niños menores de 14 años le dijeron a un familiar que una persona conocida los había tocado de manera inapropiada. Los adultos contactaron a los detectives de la Policía de Valdosta (VPD, por sus siglas en inglés) y rápidamente comenzaron a investigar la situación.

A lo largo de la investigación, los detectives trabajaron estrechamente con el Centro de Defensa de los Niños, así como con los defensores de víctimas de la Oficina del Fiscal del Circuito Judicial del Sur, donde descubrieron que “durante unos cuatro años”, González agredió sexualmente a cuatro niños diferentes, todos menores de 14 años.

El sábado 15 de marzo, los detectives obtuvieron órdenes de arresto contra Nery Antonio González por haber abusado de menores en varios lugares dentro de los límites de la ciudad de Valdosta. Posteriormente, el guatemalteco fue localizado por el VPD y puesto bajo custodia, ya que la investigación continúa y podrían sumarse más cargos.

