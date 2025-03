¿Le pueden revisar el teléfono al viajar a los Estados Unidos? Esto dicen las autoridades

Luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando se cometieron cuatro ataques terroristas en los Estados Unidos por parte del grupo Al Qaeda, que dejaron más de 25 mil heridos y 2 mil 996 personas fallecidas, la nación norteamericana tomó la decisión de aumentar las medidas de seguridad en todos los aeropuertos.

Estos ataques terroristas, además de haber sido los más mortíferos en la historia de los Estados Unidos, afectaron directamente al sector aéreo, debido a que la demanda de vuelos comerciales se redujo drásticamente, tomando en consideración que la población internacional aún temía que se repitieran estas acciones en algún otro momento.

A partir del 2002, los procedimientos de seguridad en los puntos de entrada al territorio estadounidense comenzaron a generar interrogantes entre la mayoría de viajeros, principalmente debido a que surgió una especie de resistencia por parte del público, el cual se negaba a someterse a estas medidas rigurosas en los aeropuertos del país.

Una de las disposiciones más controversiales para la población internacional es la relacionada con la inspección de dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares y computadoras portátiles, ya que muchas personas se niegan a aceptar que las autoridades estadounidenses tengan la facultad de revisar su contenido personal.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), los oficiales pueden llevar a cabo revisiones aleatorias de dispositivos electrónicos “sin que exista una sospecha previa”, por lo que tienen la facultad de inspeccionar el teléfono de cualquier persona sin necesidad de considerarla sospechosa.

A través de su sitio web oficial, CBP establece que todas las personas que deseen ingresar o salir de los Estados Unidos, incluyendo su equipaje y mercancías, “están sujetas a inspección en los puntos de entrada y salida del país”, al punto de poder retener los dispositivos electrónicos personales si las autoridades lo consideran "muy necesario".

“CBP es responsable de proteger las fronteras de nuestra nación y hacer cumplir numerosas leyes en los puertos de entrada. La capacidad para inspeccionar legalmente dispositivos electrónicos que cruzan la frontera es fundamental para mantener a Estados Unidos seguro en un mundo cada vez más digital”, agregó la agencia del Gobierno.

De acuerdo con CBP, estas búsquedas se han utilizado para identificar y combatir actividades terroristas, pornografía infantil, contrabando de drogas, contrabando de personas, tráfico de grandes cantidades de dinero en efectivo, trata de personas, violaciones a los derechos de propiedad y fraude de visas, entre otras infracciones.

Desde el 2009, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha establecido pautas estrictas, más allá de los requisitos legales vigentes, con el fin de garantizar que estas búsquedas se realicen “de manera juiciosa y responsable”, y para que también sean consistentes con la confianza del público nacional e internacional.

“El número de viajeros que cruzan la frontera y experimentan un registro de sus dispositivos electrónicos es pequeño. En el 2024, a menos del 1 % de los viajeros internacionales se les registraron sus dispositivos electrónicos”, añadió CBP. Por lo tanto, se estima que fueron aproximadamente unos 48 mil los dispositivos revisados.

