“ICE tenía las llaves de mi casa”, guatemalteco relata la historia de su captura en Estados Unidos

Durante la tarde del pasado domingo 9 de marzo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) visitó el hogar del inmigrante guatemalteco Ángel Alveño, quien almorzaba con toda su familia cuando escuchó que los agentes migratorios intentaban abrir la puerta de su casa con unas llaves.

De acuerdo con su hija mayor, Daniela, nacida en los Estados Unidos, la familia de Alveño entró en pánico al darse cuenta de que eran los agentes migratorios quienes estaban en la puerta, por lo que le pidieron a Ángel que se escondiera en uno de los cuartos, tomando en consideración que él era el único con una orden de captura de ICE.

“Los agentes de inmigración estaban intentando abrir la puerta de la casa, pero no podían, así que yo salí a hablarles mientras mi hermano grababa la conversación. Lo primero que me dijeron fue: ‘Aquí están las llaves de tu hogar, yo las tengo porque me las dieron’”, relató Daniela durante una entrevista con el canal de televisión CNN.

Según las autoridades de inmigración, los agentes obtuvieron las llaves por otro indocumentado capturado por ICE, quien rentaba un cuarto en la misma vivienda de la familia Alveño. No obstante, el vocero del Servicio de Aduanas no quiso responder a la petición de CNN, en la que se le pedía “explicar la legalidad de este incidente”.

Guatemalteco se entrega a ICE

Daniela Alveño mencionó que los agentes de ICE nunca entraron a su casa porque ella salió a conversar con ellos, y ahí fue donde las autoridades migratorias le explicaron que, si su padre no salía de la vivienda, “iban a llevarse a todas las personas indocumentadas que se encontraban ahí dentro”, por lo que Ángel decidió entregarse.

El inmigrante guatemalteco de 45 años tenía una orden de captura del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, debido a que el viernes 1 de noviembre de 2024 fue arrestado por la policía de Atlanta bajo el cargo de conducir ebrio. Sin embargo, “dicha acusación todavía estaba pendiente en los tribunales”, de acuerdo con su hija.

Lea más: El guatemalteco acusado en Nueva York de haber matado a su hija porque “pensaba que no era suya”

A diez días de su captura, Ángel permanece detenido en el Centro de Detención Migratorio ubicado en la ciudad de Stewart, al sur de Georgia. Por ello, el canal de televisión estadounidense CNN logró contactarlo a través de una llamada telefónica, y el guatemalteco tuvo la oportunidad de ser entrevistado y hablar con sus hijos.

“Este lugar solo es para 40 personas, pero actualmente hay más de 100 inmigrantes aquí detenidos. No hay camas para todos y algunos estamos durmiendo en el suelo; además, he visto que algunos de los capturados están enfermos y tampoco traen medicina”, comentó Ángel, quien mencionó que la comida también es bastante escasa.

“Está feo aquí porque no nos dan información sobre cuándo nos presentaremos ante un juez o si seremos deportados de una vez”, agregó Ángel durante la entrevista con CNN, donde se compartió un comunicado del Centro de Detención en Stewart, en el que se afirma que presuntamente están prestando asistencia médica a los detenidos.

Según el canal de televisión estadounidense, los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas operan actualmente al 120 % de su capacidad; por lo cual, las autoridades migratorias están en busca de nuevos espacios para poder retener a todos los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos.