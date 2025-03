Regresaba de su luna de miel y fue detenida por ICE: el caso de la migrante peruana Camila Muñoz

El pasado viernes 28 de febrero, la migrante peruana Camila Muñoz fue detenida al regresar de su luna de miel por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional de San Juan, Puerto Rico, a pesar de estar casada con el ciudadano estadounidense Bradley Bartell.

De acuerdo con Bartell, él había viajado con su esposa a la isla del Caribe para su luna de miel. Sin embargo, cuando se encontraban en el aeropuerto de Puerto Rico para regresar a Estados Unidos, a Muñoz le preguntaron si era estadounidense y ella respondió que no, “debido a que aún está en el proceso” luego de contraer matrimonio.

“A todos los que pasaron por la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) les preguntaron si eran ciudadanos estadounidenses, pero cuando ella explicó su situación, la llevaron a otra habitación y no me dejaban verla”, explicó Bradley en un video publicado en redes sociales.

Según su esposo, Camila no tiene antecedentes criminales y actualmente está tramitando su residencia en Estados Unidos, tomando en cuenta que ese es uno de los beneficios al casarse con un ciudadano estadounidense. Por ello, consultaron su situación con un abogado de migración antes de viajar y les dijeron que no había problema.

Ajuste de estatus migratorio

Casarse con un ciudadano estadounidense puede conducir a la obtención de una tarjeta verde (Green Card, en inglés), la cual otorga el estatus de residente permanente en los Estados Unidos a la persona extranjera. El proceso implica solicitar una visa, casarse y luego ajustar el estatus migratorio del solicitante.

Según el abogado de inmigración Alex Gálvez, la inmigrante peruana y su esposo estadounidense fueron “mal asesorados en los Estados Unidos”, tomando en consideración que, aunque Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, el Servicio de Control de Aduanas lo sigue considerando un viaje internacional.

“Cuando un inmigrante tiene un trámite pendiente en migración y toma la decisión de salir del territorio de los Estados Unidos, técnicamente pierde todo el proceso que realizó por la residencia permanente”, agregó Gálvez, quien también mencionó que, además de Camila Muñoz, ICE detuvo a más de 10 personas esa noche en San Juan.

Por ahora, el esposo de la detenida dijo que se arrepiente de haber votado por el presidente Donald Trump y confesó en redes sociales que constantemente recibe insultos por parte de la comunidad latina: “Me llaman tonto porque muchos dicen que por mi culpa mi esposa ahorita está encerrada en una jaula como un animal”, expresó.

“Lastimosamente, la historia de la peruana Camila Muñoz debe servir como ejemplo para los demás inmigrantes que se encuentran en una situación similar. Hay que recordar que si no eres residente permanente, no eres ciudadano estadounidense y, por ende, no puedes salir de los Estados Unidos”, añadió el abogado de migración.

Dieciocho días después de que ICE detuviera a su esposa, Bradley Bartell aún busca la manera de liberarla y evitar su deportación a Perú. “Estoy viendo si logro pagar la fianza y así poder sacarla de ahí. Teníamos pensado tener hijos tras la luna de miel, pero nada va a ser posible si no consigo liberarla del centro de detención”, agregó.