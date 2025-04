Los próximos días festivos en Estados Unidos para el 2025: Conozca si deben ser renumerados

Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos reconoce solamente 11 días festivos federales al año, y el último que se agregó a la lista fue el Día de la Emancipación, una conmemoración en la nación norteamericana que celebra el fin de la esclavitud en Texas, el último estado de la Unión en abolirla en 1865, hace exactamente 160 años.

Sin embargo, es importante tomar en consideración que, aunque las oficinas gubernamentales permanecen cerradas durante los días festivos federales, las empresas privadas no están obligadas a ofrecerlos como tiempo libre para sus empleados. Por esa razón, la decisión de otorgarlos como descanso depende de cada empleador.

No obstante, si usted cumple con todos los requisitos, la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) le otorga el derecho a recibir pago por horas extras: “Todos los empleados que trabajen más de 40 horas durante una semana laboral deben recibir 1.5 veces el monto de su pago en los días festivos”, según la norma.

Los días festivos federales son designados por el Congreso de Estados Unidos, aunque estos solo se aplican en las instituciones federales y en el Distrito de Columbia. A pesar de ello, como norma general de costumbre, otras instituciones —como bancos, empresas, escuelas y mercados— pueden permanecer cerradas durante estas fechas.

Los próximos tres días festivos federales llegarán hasta el 2026:

