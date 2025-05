“Nunca debieron venir”, asegura DeSantis, sobre el mayor operativo migratorio en la historia de Florida

El pasado jueves 1 de mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó públicamente que durante un nuevo y muy exitoso operativo migratorio denominado “Operación Marea”, el cual se llevó a cabo en el estado soleado entre el lunes 21 y el sábado 26 de abril, fueron detenidos más de 1 mil 130 inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), todos los detenidos son “extranjeros ilegales con antecedentes criminales en el territorio de los Estados Unidos”, por lo que las autoridades calificaron este operativo como la mayor operación conjunta de inmigración en toda la historia de Florida.

“Florida se ha convertido en la punta de lanza de los Estados Unidos en la aplicación de la ley federal de inmigración”, declaró DeSantis, reiterando su compromiso con las nuevas políticas de seguridad fronteriza impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump, quien celebró el operativo como una muestra del liderazgo en el estado.

Durante una rueda de prensa, el gobernador de 46 años aseguró que más del 64% de los detenidos contaban con órdenes de arresto o condenas penales, y que más de la mitad enfrentan cargos por delitos violentos o crímenes sexuales, al ser presuntos integrantes de las organizaciones criminales Tren de Aragua o Mara Salvatrucha (MS-13).

La subdirectora del ICE, Madison Sheahan, destacó que todos los días los agentes de inmigración “salen a la calle y arriesgan sus vidas para detener y expulsar a criminales peligrosos que han ingresado ilegalmente a EE. UU.”, por lo que esta operación se ha convertido en un reflejo del trabajo conjunto entre el Gobierno federal y los estados.

Sheahan indicó que en este exitoso operativo participaron las oficinas de policía local ubicadas en 15 condados de Florida, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Patrulla Fronteriza y los agentes del ICE, quienes “lideraron casi toda la operación”.

Lea más: El FBI irrumpió con armas y granadas en la casa equivocada y ahora la familia podrá demandarlos

Las autoridades del ICE aseguraron que los inmigrantes con órdenes de deportación “serán expulsados de inmediato”, mientras que los demás permanecerán bajo custodia a la espera de “los arreglos para el viaje”. Hasta el momento, se desconoce la cantidad exacta de indocumentados que serán deportados de forma inmediata.

Entre las más de 1 mil 130 personas que fueron detenidas en Florida se identificaron un total de 178 nacionalidades. Conforme a lo expuesto por el ICE, Guatemala encabeza la lista con al menos 438 inmigrantes arrestados, seguida por México con 281 detenidos, Honduras con 154 capturados, Venezuela con 49 y El Salvador con 25.

Dadas las circunstancias, el gobernador DeSantis anunció que Florida ya presentó una propuesta oficial al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para que los miembros de la Guardia Nacional sean “asignados como jueces de migración y se involucren de forma activa en las etapas” del proceso migratorio.

La Guardia Nacional de Estados Unidos es una fuerza militar de reserva compuesta por la Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional Aérea. Actualmente, es un cuerpo de voluntarios que opera tanto a nivel nacional como estatal, por lo que suele ser movilizado para misiones de defensa, seguridad pública y respuesta a desastres.

“Los migrantes ilegales son personas que nunca debieron venir a nuestro país. Algunos de estos detenidos ya habían sido deportados anteriormente y ahora queremos hacer una verdadera diferencia para la población de Florida, por lo que hemos decidido facilitar más recursos logísticos y humanos al Gobierno federal”, concluyó DeSantis.

🚨 BREAKING: Florida Governor Ron DeSantis just said he has submitted plans to President Trump's DHS that would allow Florida National Guard members to become immigration judges.



This would help swiften the process of deportations.



"From apprehension to detention, even putting… pic.twitter.com/FLxralMQWf