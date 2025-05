El Ejército de EE. UU. prepara un desfile con más de siete mil soldados en el cumpleaños de Donald Trump

De acuerdo con la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el Ejército de los Estados Unidos celebrará un gran desfile militar en la ciudad de Washington D. C. para conmemorar los 250 años de su fundación el próximo 14 de junio, fecha que, casualmente, coincide con el cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Con el objetivo de celebrar el 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos el próximo sábado 14 de junio, el presidente Donald Trump tomó la decisión de honrar a los veteranos estadounidenses, a los miembros del servicio activo y a la historia militar con un desfile militar", escribió Leavitt en la red social X.

Ante esta situación, el Ejército de EE. UU. detalló que el desfile incluirá la participación de 150 vehículos terrestres, 50 aeronaves y más de 7 mil soldados. Además, durante ese día también habrá otras celebraciones y fuegos artificiales en la Explanada Nacional de Washington D. C., la sede de monumentos icónicos como el de Abraham Lincoln.

Desde enero, distintos medios de comunicación, como el canal de televisión estadounidense CNN, informaron que la Casa Blanca planeaba un desfile en la capital del país norteamericano. Sin embargo, se especula que la administración de Donald Trump buscaba que esta celebración coincidiera con el cumpleaños del mandatario republicano.

Durante su primer mandato presidencial, Donald Trump manifestó su deseo de organizar un gran desfile militar en la capital de los Estados Unidos. En aquella ocasión, en junio del 2018, ciudadanos estadounidenses criticaron esa idea por su alto costo y por su similitud con las celebraciones de los regímenes autoritarios en Europa.

Según el canal de televisión estadounidense CNN, aunque aún se desconocen las estimaciones totales del eveto, este desfile probablemente costará "decenas de millones de dólares" debido a su magnitud, considerando que el mandatario republicano también planea que siete bandas musicales se presenten a lo largo de la celebración.

"Los costos serán millonarios debido a que incluirían el traslado de prácticamente todos los vehículos militares, equipos, aeronaves y soldados de casi toda la nación a Washington, además de la necesidad de alimentar y alojar a miles de miembros del servicio estadounidense y posiblemente también a miles de civiles", agregó el medio.

Estos altos costos fueron los que presuntamente frenaron el impulso de Trump para realizar un desfile de esta magnitud durante su primer mandato. Además, los tanques y otros vehículos pesados que forman parte de los planes del Ejército han generado preocupación entre los funcionarios de Washington D. C. por el posible daño a las calles.

Dadas las circunstancias, el portavoz del Ejército de los Estados Unidos, Steve Warren, mencionó el pasado viernes 2 de mayo que aún no se han tomado decisiones finales. No obstante, agregó que la mayor rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses está entusiasmada con los planes para el festival de cumpleaños del presidente Trump.

“Queremos convertirlo en un gran evento para que toda la nación pueda celebrar con nosotros. Queremos que los estadounidenses conozcan a su Ejército y a sus soldados. Un desfile podría convertirse en parte de eso, y creemos que será una excelente adición a lo que ya tenemos planeado con el Presidente y la Casa Blanca”, añadió Warren.

