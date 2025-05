¿Quién es Raymond Burke? El conservador que Trump quiere como Papa y que Francisco desalojó

A tan solo cinco días para el inicio del cónclave de 2025 —la reunión que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia católica para elegir a un nuevo sumo pontífice—, el cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, reconocido por su postura conservadora y su oposición al papa Francisco, suena con mucha fuerza entre todos los “papables”.

Según el canal de televisión estadounidense CNN, durante el pontificado del argentino, Burke se convirtió en una de las figuras más "divisivas" dentro de la Ciudad del Vaticano, considerando que, para algunos cardenales, representa la restauración de la tradición católica, mientras que, para otros, el nacido en Wisconsin es la "encarnación de la resistencia a la modernización" de la Iglesia.

Actualmente, el cardenal de 76 años es una de las figuras más sobresalientes del ala conservadora en la Iglesia. Su visión se centra en la defensa de las tradiciones, con el objetivo de convertir al Vaticano en una comunidad donde miles de personas se reúnan y participen en la celebración de la fe a través de gestos, palabras, ritos y acciones.

Asimismo, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, Raymond también defiende el Derecho Canónico, un conjunto de normas que regulan la vida y las actividades del catolicismo, el cual se ha convertido en un sistema propio de la Iglesia, distinto del derecho civil, y que abarca áreas como el derecho de las personas, el derecho de familia, el derecho de culto y el derecho penal.

El cardenal estadounidense Raymond Burke, como representante del ala más conservadora de la Iglesia, criticó duramente varias decisiones del papa Francisco a lo largo de su pontificado, que duró más de doce años, y catalogó algunas de sus acciones como “ataques a la tradición del catolicismo”, principalmente por su “postura tan flexible”.

Raymond se manifestó en contra del uso de anticonceptivos y también arremetió contra las personas divorciadas que deciden volver a casarse. Sin embargo, el enfrentamiento entre Burke y Francisco se intensificó en febrero del 2016, cuando el estadounidense se negó a aceptar que los divorciados pudieran recibir la Eucaristía.

Posteriormente, el 28 de marzo del 2019, el prelado volvió a criticar abiertamente al papa argentino, al cuestionar la posibilidad de bendecir las uniones homosexuales, considerando que Francisco había dicho en una entrevista que “la homosexualidad no es un delito, es un simple hecho humano; aunque ya se volvió un gran negocio”.

Dadas las circunstancias, las críticas de Raymond Burke tuvieron consecuencias, debido a que el 27 de abril del 2014 el papa Francisco decidió removerlo de su cargo como prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. Asimismo, meses más tarde, también le retiró su salario, su residencia vaticana y su poder en la Orden de Malta.

Por otro lado, los medios de comunicación estadounidenses han dado a conocer recientemente la simpatía del cardenal Burke con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien apoyó durante su campaña electoral de 2016, asegurando que el magnate “defendía la vida humana desde su concepción y los valores de la Iglesia”.

En la actualidad, conforme a lo expuesto por la agencia de noticias internacional EFE, la relación entre Burke y Trump “se mantiene firme”, debido a que presuntamente ambos han utilizado “redes conservadoras” para impulsar al cardenal como posible nuevo papa, algo que posiblemente le convendría al republicano para poder “romper el equilibrio de poder”.

Pope Francis has received Cardinal Raymond Burke in private audience this morning; Burke has been a leading critic of Francis since the beginning of his pontificate. The meeting comes after Francis revoked Burke’s privileges because of his sowing “disunity” in the Church. pic.twitter.com/YZPfCazY5e