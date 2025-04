La “profecía” de María Elena, hermana del Papa, cuando Jorge Bergoglio se convirtió en Francisco

El 13 de marzo del 2013, tras la quinta votación en el cónclave, todos los miembros del Colegio Cardenalicio eligieron como el pontífice número 266 de la Iglesia católica al argentino Jorge Mario Bergoglio, quien se convertiría en el papa Francisco como el sucesor de Benedicto XVI en el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Unos días después, la hermana menor del santo padre, María Elena Bergoglio, fue entrevistada por la revista argentina ¡Hola!, en donde reveló que lo había visto antes de partir hacia Roma, Italia, para asistir al histórico cónclave en el que terminó electo como el primer sumo pontífice nacido en territorio latinoamericano.

En aquella ocasión, Mariela, como le dicen sus familiares, indicó que era "muy unida" con su hermano mayor Jorge, 12 años mayor que ella, y se animó a asegurar que el argentino iba a ser "un Papa que cambiará a la Iglesia católica", debido a que era una persona que se comunicaba con claridad y tomaba decisiones difíciles con rapidez.

"Apenas nombraron a mi hermano, el teléfono comenzó a sonar. Y así estuvo todo el día. No pude dormir porque enseguida llamaban a la puerta. Lo primero que pensé fue que las cosas ya no iban a ser iguales. Y me parece que no me equivoqué. Mi vida realmente cambió”, contó Mariela tan solo 24 horas después de la elección de Francisco.

La hermana del papa Francisco

Hace más de 12 años, María Elena Bergoglio aseguraba que la situación era "muy grande", pero con el paso del tiempo, poco a poco, iba a poder asimilar el hecho de que tenía un hermano mayor que era el sumo pontífice de la Iglesia católica romana, quien además era el obispo de Roma y el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

"Él siempre fue un hermano compañero, muy presente más allá de las distancias y sus compromisos con la Iglesia. Antes de ser Papa, usualmente nos organizábamos para compartir algún almuerzo en donde él cocinaba, porque le encanta hacer calamares y risotto de hongos, que aprendió de una receta de nuestra abuela", agregó Mariela.

De acuerdo con la hermana menor del Santo Padre, Francisco iba a poder cambiar la Iglesia católica por su gran corazón y por la claridad que tenía para transmitir sus ideas: "Siempre admiré la simpleza con la que comparte sus pensamientos. Él es una persona muy reflexiva que inevitablemente te obliga a pensar mucho más", añadió.

"Lo conozco y siento que va a llegar a producir cambios en la Iglesia. No solo porque es un hombre íntegro, de carácter firme y convicciones admirables, sino porque va a contar con el apoyo de todos a través de la oración. Siempre nos pidió que rezáramos por él y así hizo su camino", argumentó María Elena, en una declaración profética.

A su vez, la hermana menor de Francisco reveló que Jorge Mario Bergoglio amaba Buenos Aires y que seguramente para él iba a ser muy duro estar lejos de su casa: "El rol del Papa es una tarea muy solitaria y exigente, en la que todos los días se toman decisiones en soledad. Estoy segura que echará de menos estar en Argentina", comentó.

Sorpresivamente, a pesar de estas declaraciones, el papa Francisco nunca volvió a Argentina luego de convertirse en el sumo pontífice, y por más que nunca dio una respuesta clara para explicar la razón por la que no regresó a su país natal, diversos expertos creen que "él quiso evitar que su presencia se utilizara con fines políticos".