¿Cuándo se reunió el papa Francisco con el vicepresidente estadounidense J. D. Vance?

El papa Francisco falleció este lunes 21 de abril a los 88 años tras sufrir una serie de problemas respiratorios que lo mantuvieron alejado de sus actividades durante los últimos meses; sin embargo, el día anterior a su muerte, el Santo Padre pudo despedirse al subirse de nuevo al "papamóvil" en la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

Francisco había reducido drásticamente su presencia en los actos de la Semana Santa pero tuvo la oportunidad de aparecer el pasado 20 de abril, en el Domingo de Resurrección, ante miles de católicos que se encontraban en la plaza de San Pedro para la tradicional bendición "Urbi et Orbi" ("Para la ciudad y el mundo", en español).

"Queridos hermanos y hermanas, les deseo una muy feliz Pascua a todos", proclamó Jorge Mario Bergoglio desde el balcón de la basílica vaticana, para posteriormente ceder la palabra al maestro de ceremonia, el monseñor Diego Ravelli, quien fue el encargado de leer el último mensaje pascual del sumo pontífice nacido en Argentina.

No obstante, durante sus últimos días de vida, el Santo Padre empezó a reunirse con varias personas, incluso con autoridades a nivel internacional, debido a que se reunió con los reyes británicos, Carlos III y Camila, el 19 de abril, y horas antes de morir con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, quien se encontraba de viaje en Roma.

El papa Francisco se reunió con el vicepresidente estadounidense J. D. Vance durante la mañana del pasado domingo 20 de abril, alrededor de las 9.26 horas de Guatemala, en la residencia del pontífice en Roma, Italia, donde supuestamente "intercambiaron varios deseos de Pascua", de acuerdo con las autoridades en la Ciudad del Vaticano.

Por su parte, según el periódico norteamericano The New York Times, la reunión entre J. D. Vance y el sumo pontífice "fue muy breve debido a que duró tan solo unos cuantos minutos", tomando en consideración que el Santo Padre se encontraba sentado en una silla de ruedas "visiblemente cansado" por el aumento de actividad física.

Diversos medios internacionales indicaron que Vance, quien se bautizó en el catolicismo en el 2018, pasó la Semana Santa en Roma y asistió al servicio religioso del Viernes Santo en la Basílica de San Pedro, para posteriormente reunirse con el cardenal Pietro Parolin y con el arzobispo Paul Gallagher, ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano.

Conforme a lo expuesto mediante un comunicado, las autoridades del Vaticano informaron que durante la reunión entre Vance, el cardenal Parolin y el arzobispo Gallagher "hubo un intercambio de opiniones sobre situaciones humanitarias difíciles", con especial atención en los inmigrantes, los refugiados y los presos en América del Norte.

El encuentro entre el papa argentino y el político nacido en Ohio se registró tres meses después que el papa Francisco criticara abiertamente las políticas de deportación del gobierno de Donald Trump, donde instó a los católicos a "rechazar las narrativas antiinmigrantes", en un ataque inusualmente directo contra el gobierno de Estados Unidos.

“Sé que no se encuentra muy bien, pero me alegro de verle mejor de salud. Rezo por usted todos los días,”, dijo el vicepresidente J. D. Vance al papa Francisco antes de marcharse y recibir diversos regalos, entre ellos tres huevos de Pascua de chocolate para sus hijos, una corbata con el emblema de la Ciudad del Vaticano y varios rosarios.

