Fallece el papa Francisco: Las reacciones del mundo a la muerte del sumo pontífice

El papa Francisco falleció a sus 88 años durante la madrugada de este lunes 21 de abril en su residencia de la Casa Santa Marta, ubicada junto a la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. El anucio fue revelado a través de un mensaje compartido por el camarlengo (El responsable de administrar los bienes temporales de la Santa Sede).

Mediante un video, el cardenal Kevin Farrel informó "con mucho dolor" la noticia de que el sumo pontífice había muerto este lunes: "Francisco, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre, su vida entera ha estado dedicada servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del evangelio con fidelidad, valor y mucho amor", agregó.

Ante esta situación, millones de personas han reaccionado a la muerte del Santo Padre, tomando en consideración que el argentino fue el jefe de la Iglesia Católica durante 12 años y realizó un total de 47 viajes internacionales a 66 naciones diferentes, además de a 49 ciudades de Italia, en donde tocó cuatro continentes.

El catolicismo está de luto por la muerte de Jorge Mario Bergoglio, un papa que intentó cambiar los mecanismos de una Iglesia "demasiado centralizada en la Curia romana" según sus propias palabras, debido a que trató de atajar los abusos de poder y posteriormente modificar su lenguaje para poder hablar de misericordia.

Muere el papa Francisco, muere un hombre que al frente de la iglesia católica mostró bondad, amor y misericordia con los más necesitados.



Pope Francisco has died — a man who, at the head of the Catholic Church, showed kindness, love, and mercy to the neediest people.@Pontifex… pic.twitter.com/kYjXeyYZon