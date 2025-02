¿Qué pasa cuando fallece un papa y de qué manera se elige al sucesor? Lo que debe saber del cónclave

De acuerdo con el portavoz de la Ciudad del Vaticano, el papa Francisco se encuentra en estado crítico desde el pasado domingo 23 de febrero tras haber sufrido una crisis respiratoria, por lo cual, el sumo pontífice continúa en el Hospital Gemelli, ubicado en Roma, Italia, donde le suministran oxígeno y le efectúan algunas transfusiones de sangre.

"El Santo Padre aún no está fuera de peligro. Los análisis de sangre revelaron una trombocitopenia, una afección que se produce cuando el número de plaquetas en la sangre es menor a lo normal, por lo que fue necesario que se le administraran diversas hemotransfusiones para evitar que su estado se agravara", añadió la Santa Sede.

La delicada situación en la que se encuentra actualmente Francisco ha consternado a millones de católicos alrededor del mundo, quienes ya comenzaron a preguntarse: ¿Qué va a pasar cuando muera el papa? y ¿De qué manera se elegirá al nuevo pontífice? Tomando en cuenta que el argentino está cerca de cumplir 12 años en el puesto.

De acuerdo con la Constitución Apostólica de la Iglesia católica publicada por el papa Juan Pablo II el pasado 22 de febrero de 1996, conocida como Universi Dominici Gregis, existe un protocolo, una ceremonia y un formalismo específico que la Ciudad del Vaticano deberá llevar a cabo en el caso de la muerte repentina del Santo Padre.

¿Qué pasa cuando fallece un papa?

Según el artículo 17 de la Constitución Apostólica "Universi Dominici Gregis", el Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, de los Prelados Clérigos y del Secretario, deberá comprobar oficialmente la muerte del papa en presencia del Canciller de la Cámara Apostólica, el cual deberá extender el documento o acta auténtica de muerte.

Tras la confirmación del fallecimiento del sumo pontífice, ambos deberán sellar el estudio y la habitación del papa, para posteriormente anunciarle al personal de servicio que podrán seguir viviendo en la residencia hasta después de la sepultura del Santo Padre, debido a que en ese momento "todo el apartamento pontificio estará sellado".

Luego de sellar la habitación del papa, el Vicario general para la diócesis de Roma, también conocido como Cardenal Vicario, será el encargado de darle la noticia al pueblo romano mediante una notificación especial, ya que él tomará posesión del Palacio Apostólico Vaticano y de los palacios Letrán y Castel, ejerciendo su custodia y gobierno.

Por último, el Cardenal Vicario realizará un ritual antes de empezar con la sepultura del papa, tomando en cuenta que deberá tomar el "Anillo del Pescador" que utilizaba el pontífice para después destruirlo, debido a que cada Santo Padre porta un anillo hecho con los restos del que se utilizó anteriormente, para así grabar un nuevo sello.

¿Cómo se elige al nuevo papa?

Tras la muerte del papa, se debe llevar a cabo el cónclave, la reunión que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia católica para elegir a un nuevo sumo pontífice, quien se convertirá en el obispo de Roma, se volverá el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, y por ser el sucesor de San Pedro, será la cabeza terrenal del catolicismo.

Conforme a la Constitución "Universi Dominici Gregis", durante el cónclave, los cardenales de todo el mundo deben alojarse en un edificio de la Ciudad del Vaticano, conocido como la Casa de Santa Marta; sin embargo, las votaciones se realizarán en la Capilla Sixtina y solamente quien consiga una mayoría de dos tercios, será elegido.

Los cardenales no podrán salir hasta no haber elegido al próximo pontífice, por lo que se realizarán un máximo de cuatro votaciones en cada día: Dos por la mañana y dos por la tarde. Aunque cabe mencionar que si no se obtiene ningún resultado después de tres días de votación, el proceso se suspende durante un día para hacer oración.