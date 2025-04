¿Quién es Luis Antonio Tagle? El cardenal asiático más social del cónclave que enloquece las redes

Luego del fallecimiento del papa Francisco el pasado lunes 21 de abril, la Ciudad del Vaticano ya se alista para nombrar a un nuevo sumo pontífice de la Iglesia católica romana, por lo que en esta ocasión, habrá 135 cardenales que estarán presentes en el cónclave, la reunión que celebra el Colegio Cardenalicio para elegir a un nuevo papa.

Entre los cardenales que se mencionan con mayor fuerza en las redes sociales se encuentra el filipino de 67 años, Luis Antonio Tagle Gokim, quien fue ordenado sacerdote a los 24 años en la ciudad de Manila antes de convertirse en una de las personas más cercanas al papa Francisco a lo largo de su pontificado que duró más de una década.

La prensa internacional considera que Tagle es uno de los mayores candidatos a convertirse en el próximo pontífice desde la dimisión del papa Benedicto XVI en febrero del 2013, hace 12 años; por lo cual, tras la muerte de Francisco, el cardenal filipino posiblemente sea el sucesor del argentino como el soberano en la Ciudad del Vaticano.

Al igual que Francisco, quien fue el primer papa en la historia de América, Tagle planea hacer historia para su propio continente, debido a que en las próximas semanas podría convertirse en el primer pontífice asiático, tal y como el filipino lo dijo durante una entrevista el pasado martes 22 de abril: "Sé que el futuro de la Iglesia está en Asia".

A pocos días para el comienzo del cónclave 2025, el cardenal Luis Antonio Tagle es considerado uno de los favoritos para suceder al papa Francisco, debido a que el interés mundial en las redes sociales ha enloquecido con su carisma y con su perfil humano, que se caracteriza por la cercanía que mantiene con todas las personas que lo rodean.

"Tagle es una muestra de fe viva y cercana. Siempre se le ve bailando y conversando alegremente con los fieles, por lo que la Iglesia católica en Asia celebra su espontaneidad y carisma, esperando que se pueda convertir en el primer papa asiático", comentó la analista australiana de estadísticas sobre el Vaticano, Philippa Martyr.

En Filipinas, Luis Antonio es conocido por su simpatía, por su preparación y por su experiencia. Además, desde hace una década ha demostrado ser un hábil comunicador en las redes sociales y por esa razón ha desempeñado importantes responsabilidades en Roma, Italia, enfocadas en la organización y educación de la nueva evangelización.

A diferencia de muchos de los cardenales en la actualidad, el humanista y políglota filipino no fue nombrado cardenal por el papa Francisco, en cambio, fue elegido por el papa Benedicto XVI en 2012, cuando Luis Antonio Tagle "apenas" tenía 55 años, lo que le bastó para convertirse en el arzobispo de la ciudad costera de Manila hasta 2019.

Luis Antonio Tagle estudió Filosofía en la Universidad San José de Manila en Filipinas y posteriormente obtuvo un doctorado en teología en la Universidad Católica de América, ubicada en la capital de Estados Unidos, Washington D. C, en donde se convirtió en "un amante de las nuevas tecnologías", de acuerdo con sus propias palabras.

Según diversos funcionarios en la Ciudad del Vaticano, el filipino se caracteriza por su "fuerza y carisma en Asia", considerando que el continente asiático únicamente cuenta con un 0.7% de su población que se considera católica. Ante esta situación, la participación de Tagle en las redes sociales le ha servido para popularizarse en todo el mundo.

