¿Cuál es el nombre completo y secular del papa Francisco? El que utilizó como obispo y cardenal

El 13 de marzo del 2013, tras la quinta votación en el cónclave, todos los miembros del Colegio Cardenalicio eligieron como el sumo pontífice número 266 de la Iglesia católica romana a Francisco, quien se terminó convirtiendo en el sucesor del papa Benedicto XVI.

Francisco fue el obispo de Roma, vicario de Cristo, cabeza del Colegio Episcopal y pastor de la "Iglesia universal en la Tierra" por 12 años y 39 días, hasta su muerte el pasado lunes 21 de abril, tras sufrir un infarto cerebral a los 88 años en su residencia de la Casa de Santa Marta, donde vivió por más de una década a lo largo de su papado.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en diciembre de 1936, antes de entrar al seminario de formación sacerdotal para los jóvenes argentinos, Francisco fue profesor de Literatura y Psicología en la provincia de Santa Fe, hasta que fue ordenado sacerdote en la provincia de Córdova a los 32 años, en donde vivió por un lustro.

De acuerdo con las palabras del papa Juan Pablo II, "su espiritualidad y carácter llamaron la atención de los cardenales", y por esa misma razón designó a Francisco como el obispo titular de la diócesis de Oca, España, a los 55 años. Sin embargo, antes de convertirse en Papa, el argentino utilizaba su nombre secular.

Dentro de la Iglesia católica regularmente se utiliza la palabra "secular", proveniente del latín "saeculare", que significa "mundo". Por lo cual, ante esta situación, el nombre secular de alguien hace referencia a "lo mundano o lo opuesto de lo espiritual", y es por eso que los papas deben cambiarse el nombre cuando se convierten en pontífices.

Antes de ser elegido como el Papa número 266, Francisco utilizaba su nombre secular: Jorge Mario Bergoglio Sivori, con el que nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; donde se convirtió en el primer hijo de los cinco que tuvieron Mario José Bergoglio y María Regina Sivori.

El cambio de nombre ocurrió luego de obtener la mayoría necesaria en la quinta votación del cónclave en 2013, por lo que el cardenal Bergoglio escogió el nombre de Francisco como su nombre pontifical en honor a San Francisco de Asís, un santo italiano del siglo XIII que fundó la Orden Franciscana y que se caracterizó por su humildad.

San Francisco de Asís le entregó su vida a los indigentes y por esa razón el papa Francisco declaró en marzo del 2013 que le gustaría una Iglesia católica romana pobre y para los pobres: "Para mí, él es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y el hombre que custodia la creación", añadió el pontífice en su discurso.

Un año después, en abril del 2014, Francisco reveló que durante el cónclave le surgieron otros nombres, como Adriano, por el papa Adriano VI, quien se caracterizó por ser un pontífice reformista; al igual que Clemente, por el papa Clemente XIV, el pontífice que prohibió la participación de los jesuitas en 1774, "como una pequeña venganza".

"Sin embargo, opté por Francisco por unas palabras que me comentó el cardenal brasileño Claudio Hummes cuando yo estaba alcanzando la mayoría de votos para ser elegido Papa. Él me dijo que no olvidara a los pobres y no lo hice", explicó el primer santo padre latinoamericano, quien se caracterizó por aceptar diversos puntos de vista.

