Guatemalteca embarazada es detenida por ICE en Arizona y da a luz mientras estaba bajo custodia

Durante la tarde de este sábado 3 de mayo, la cadena de televisión estadounidense Telemundo reportó que una mujer originaria de Guatemala, identificada como Erika, dio a luz en la ciudad de Tucson, Arizona, el pasado jueves 1 de mayo, tan solo tres días después de haber ingresado al territorio de los Estados Unidos a través del desierto.

De acuerdo con el abogado de inmigración que representa a Erika en los Estados Unidos, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) impidieron que la guatemalteca pudiera hablar con su representación legal, debido a que le negaron la entrada en el hospital de Tucson Medical Center en Arizona.

La joven de 24 años recibió el alta médica junto a su hija recién nacida y recientemente obtuvo un aviso para comparecer ante un juez de inmigración en el estado del Gran Cañón. Ante esta situación, su abogado de migración considera que la migrante indocumentada enfrentará un proceso de "deportación acelerada" en los próximos días.

El abogado, Luis Campos, actualmente se encuentra en la ciudad de Phoenix y aún no ha podido reunirse con su cliente. Sin embargo, el colegiado espera verla en las próximas horas para preparar su caso ante un juez de inmigración: "Ella no tiene familia en Estados Unidos, solo una amiga en un estado muy lejano", agregó el defensor.

A través de un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) aclaró que Erika, como persona indocumentada, "no tiene derecho legal a un abogado durante los procedimientos de inmigración", considerando que la guatemalteca recientemente había ingresado a los Estados Unidos.

En el mismo comunicado, CBP aclaró que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) había capturado a la inmigrante guatemalteca embarazada de ocho meses, luego de que Erika cruzara ilegalmente a la nación norteamericana desde los puertos de entrada cercanos al rancho mexicano "Tres Bellotas".

Erika presuntamente fue detenida por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos después de haber caminado varios días a través de un desierto ubicado en el sur de Arizona. Posteriormente, mientras estaba bajo la custodia del ICE y la CBP, fue trasladada a un hospital local para dar a luz, donde permaneció bajo atención médica.

El periódico estadounidense Arizona Daily Star indicó que la menor se encuentra con su madre, quien podría escapar de la deportación acelerada en los Estados Unidos debido a que llegó a Norteamérica "por estar huyendo de la violencia en Guatemala". El mismo medio reportó que el caso ya fue entregado a la gobernadora Katie Hobbs.

"Se reporta que la gobernadora Katie Hobbs va a intervenir para que Erika pueda comenzar con el proceso de deportación estándar. Ahora la guatemalteca tiene la oportunidad de apelar esa decisión y solicitar asilo en los Estados Unidos, un derecho legal para cualquier inmigrante indocumentado en Arizona", agregó el Daily Star.

Por ahora, luego de recibir el alta hospitalaria, Erika completó el trámite formal y tendrá la oportunidad de ponerse en contacto con su abogado de inmigración, Luis Campos, con el objetivo de que la mujer pueda comparecer de la mejor manera ante las Operaciones de Control y Expulsión de ICE y ante un juez de migración en el estado.

1 Erika gave birth in a Tucson hospital. Now she’s in CBP custody—separated from her newborn, isolated, & denied access to her lawyer. DHS agents are blocking him from even speaking to her, despite him having all required paperwork.

This is cruel. This is fascism.@AaronParnas pic.twitter.com/Z9jPbhd75w