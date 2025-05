Pandilleros de la MS-13 apuñalan a funcionarios penitenciarios dentro de una prisión en Virginia

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense Fox News, durante la noche del pasado viernes 2 de mayo, al menos cinco miembros confirmados de la Mara Salvatrucha (MS-13), una organización terrorista internacional de pandillas, apuñalaron a tres funcionarios penitenciarios en una prisión ubicada en Virginia.

Fox News citó un comunicado del Departamento Correccional de Virginia, en el que les informan que cinco oficiales fueron trasladados para poder recibir tratamiento médico externo luego de haber sido atacados por pandilleros de la MS-13 alrededor de las 21.45 horas.

"Dos oficiales que sufrieron heridas leves luego de responder al ataque de los pandilleros ya han sido dados de alta por los médicos. Sin embargo, los tres oficiales apuñalados fueron ingresados en el hospital estatal y actualmente se encuentran en una condición relativamente estable", detalló el Departamento Correccional de Virginia.

Según el medio estadounidense, los cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha involucrados en este ataque de Virginia habían sido condenados en los Estados Unidos por diversos delitos violentos, incluyendo violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos con agravantes, en primer o segundo grado.

“Cinco de los individuos responsables de este ataque sin sentido nunca deberían haber estado en esta nación en primer lugar”, declaró el director del Departamento Correccional de Virginia, Chad Dotson, quien considera que la única alternativa en este caso es la deportación inmediata de los pandilleros a la megacárcel en El Salvador.

Se espera que en las próximas semanas estos pandilleros sean deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en el territorio salvadoreño de Tecoluca, considerando que este establecimiento fue construido en medio de una ofensiva a gran escala contra las maras.

“Todos los días, nuestros agentes se juegan la vida para garantizar la seguridad pública de más de 8 millones de personas en Virginia. Este atentado es un ejemplo de los peligros a los que se enfrentan cuando acuden a trabajar con estos criminales. Nuestros agentes son héroes y felicito al equipo por su respuesta”, añadió el director Dotson.

Conforme a lo expuesto por Fox News, este incidente está siendo investigado por las autoridades de Virginia y por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia del Departamento de Seguridad Nacional que se enfoca en el control migratorio, por lo que no se ha facilitado más información adicional.

Los funcionarios del ICE han manifestado su preocupación por la actividad de la MS-13 dentro del sistema penitenciario de los Estados Unidos y por sus “implicaciones más amplias” para la seguridad pública en el país. Por esta razón, el gobierno del presidente Donald Trump propuso enviar hasta 500 miembros de pandillas a El Salvador.

El mandatario republicano de Estados Unidos elogió públicamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al asegurar que está haciendo un trabajo fantástico en la nación centroamericana: “Él ha sido increíble con nosotros. Actualmente tiene algunas personas muy malas en esa prisión de CECOT”, agregó Trump durante una entrevista.

