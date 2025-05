Donald Trump ordena la reapertura y modernización de la prisión de Alcatraz

Durante la tarde de este domingo 4 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció públicamente que ordenó la "modernización y reapertura" de la prisión de Alcatraz, la famosa cárcel federal ubicada en una pequeña isla en la ciudad de San Francisco, California, la cual cerró hace de seis décadas, en marzo de 1963.

El mandatario republicano de 78 años indicó en sus redes sociales oficiales que la Penitenciaría de los Estados Unidos ubicada en la Isla de Alcatraz, también conocida simplemente como Alcatraz o La Roca, será "ampliada sustancialmente" y albergará a los delicuentes más "despiados y violentos" de todo el territorio estadounidense.

Esta prisión federal de máxima seguridad en la Isla de Alcatraz se encuentra tan solo a 1.25 millas (2.01168 kilómetros) de la costa de San Francisco, California. Este recinto fue inaugurado en agosto de 1934 y luego de treinta años activo, la cárcel culminó sus servicios y se mantuvo con una capacidad para albergar a 312 prisioneros.

En la actualidad, Alcatraz se ha convertido en una de las atracciones turísticas más famosas de San Francisco, en donde los guías le explican a los ciudadanos extranjeros y nacionales que esta prisión tuvo que cerrar debido a los "altos costos operativos" después de estar activa tres décadas, según la Oficina de Prisiones de Estados Unidos.

"Cuando éramos una nación más seria, en tiempos pasados, no dudábamos en encarcelar a los criminales más peligrosos y mantenerlos alejados de cualquiera a quien pudieran hacer daño. Así es como se supone que debe ser", escribió el presidente estadounidense en la red social Truth Social, lanzada por Trump Media & Technology.

"No toleraremos más a estos delincuentes en serie que esparcen suciedad, derramamiento de sangre y caos en nuestras calles", aseguró el mandatario republicano, quien recordó que la cárcel ubicada a 2 kilómetros de la costa de San Francisco albergó a varios ciminales célebres, incluido Al Capone, jefe de la mafia en Chicago durante 1930.

Se desconoce la capacidad que tendrá Alcatraz luego de su modernización, pero algunos expertos consideran que podría sobrepasar la cantidad de 336 prisioneros. Sin embargo, lo más importante será conocer la nuevas medidas para evitar que el recinto se convierta en escenario de intentos de escape por parte de los reclusos.

El presidente Donald Trump tampoco indicó si los inmigrantes indocumentados, catalogados como delincuentes por su administración, se convertirán en uno de los elementos centrales en la reapertura de Alcatraz, la cual fue diseñada para detener prisioneros que causaban constantemente problemas en otras prisiones federales.

A pesar de haber cerrado hace más de 60 años, Alcatraz sigue siendo una de las prisiones más notorias y mejor conocidas de todo el mundo, considerando que alojó a los 250 criminales más despiadados de América, incluyendo a Robert Franklin Stroud, Bumpy Johnson, Rafael Cancel Miranda,​ Mickey Cohen, Arthur Baker y James Bulger.

Durante sus tres décadas de existencia, un total de 36 prisioneros hicieron 14 intentos de escapes. No obstante, el más notable y más violento se llevó a cabo en mayo de 1946, cuando se realizó la famosa Batalla de Alcatraz por Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin, en uno de los escapes más intrigantes jamás concebidos en la historia.

