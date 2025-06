¿Cuánto dinero perdió Elon Musk por su pelea en redes sociales con el presidente Donald Trump?

Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2024, el empresario Elon Musk estuvo cerca de llegar su patrimonio a los US$500 mil millones, tomando en consideración que los magnates eran inseparables y se esperaba que las empresas del sudafricano fueran beneficiadas por el mandatario republicano.

Sin embargo, el pasado jueves 5 de mayo, cinco meses después de que el neoyorquino asumiera la presidencia de los Estados Unidos, Elon Musk intensificó su campaña contra la ley fiscal promovida por Trump, al punto de pedirle a los legisladores estadounidenses que "maten" el proyecto, catalogado como una abominación repugnante.

"Incluso Elon Musk, quien ha participado en todo el proceso y es uno de los aliados de Donald Trump, dijo que la ley fiscal es pésima. Por lo que ya podemos imaginar lo malo que es el proyecto", declaró Chuck Schumer, senador de Estados Unidos, quien evidenció el descontento del sudafricano con la administración republicana de EE. UU.

Dadas las circunstancias, con cada publicación de Musk contra Trump en la red social X, el empresario nacido en la ciudad de Pretoria comenzó a perder mucho dinero, principalmente porque su pelea con el presidente de Estados Unidos se volvió "extremadamente pública", de acuerdo con el periódico estadounidense The New York Post.

¿Cuánto perdió Elon Musk tras su disputa con Trump?

Conforme a lo expuesto por la compañía estadounidense de asesoría financiera Bloomberg, Elon Musk perdió más de US$33 mil millones en su patrimonio neto personal, lo que representó la segunda mayor pérdida registrada en la historia del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, en el que analizan a las personas más ricas del planeta.

"La pérdida fue surrealista y, en cierto modo, inevitable, considerando que se trata de un presidente de Estados Unidos", agregó la empresa norteamericana que analiza el mercado de valores, la cual mencionó que, a pesar de toda la situación, Elon Musk sigue siendo la persona más rica del mundo, con una fortuna de US$334 mil millones.

No obstante, según el periódico estadounidense The New York Times, el presidente Donald Trump planea cancelar los contratos gubernamentales con las empresas de Elon Musk, lo que representaría un "golpe muy severo" para los ingresos de Tesla y SpaceX, las compañías de vehículos eléctricos y fabricación aeroespacial, respectivamente.

Ante esta situación, el empresario sudafricano anunció a través de sus redes sociales que SpaceX comenzará a "desmantelar inmediatamente" la aeronave conocida como Dragón, la cual es utilizada por el Gobierno de Estados Unidos para poder transportar material y personas a la Estación Espacial Internacional (EEI, por sus siglas en inglés).

"Es hora de crear un nuevo partido político en Estados Unidos que realmente represente al 80% de la población estadounidense", publicó Musk en su cuenta de X, en lo que se interpretó como un ataque directo al Partido Republicano y al Partido Demócrata, los dos únicos partidos que han ejercido el poder en dicho país desde el siglo XIX.

Sin embargo, a pesar de los comentarios que ambas figuras han emitido en las redes sociales, un grupo de internautas considera que esta situación podría ser orquestada por Trump y Musk para que, tanto los medios de comunicación como la población internacional, se tomen el tiempo de hablar sobre ellos y el futuro de su relación política.