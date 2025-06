El miércoles 4 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió prohibirle la entrada a la nación norteamericana a los ciudadanos de 12 países, para, según él, "poder proteger a la población estadounidense de terroristas extranjeros", cuyo objetivo es perjudicar al mandatario republicano.

Sin embargo, además de la prohibición a una docena de naciones, el magnate neoyorquino también restringió parcialmente la entrada de ciudadanos de otros siete países: Venezuela, Cuba, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán, quienes están vetados de la residencia, el turismo, las visas comericales y las conferencias en EE. UU.

En ambos casos, tanto para la prohibición como para la restricción parcial, se pueden llegar a contemplar excepciones si Pam Bondi, la Fiscal general de Estados Unidos, o Marco Rubio, el Secretario de Estado del país norteamericano, "estiman que el viaje de algún extranjero beneficia los intereses nacionales del Gobierno estadounidense".

Dadas las circunstancias, la organización Amnistía Internacional, un movimiento global que trabaja para promover y proteger los derechos humanos a escala internacional, condenó las medidas que entran en vigor el lunes 9 de junio al catalogarlas como "discriminatorias, racistas y crueles", contra los ciudadanos de estas 19 naciones.

Donald Trump incluyó a Haití en su prohibición al asegurar "amenazas a la seguridad nacional" como justificación, ya que la nación haitiana está enfrentando una de sus peores crisis en décadas con las pandillas tomando el control de gran parte de la capital y más de la mitad de la población enfrentando una grave inseguridad alimentaria.

La Casa Blanca acusa a Irán de ser un "estado patrocinador del terrorismo", debido a que hay una "presencia terrorista histórica" y la nación es "un refugio seguro para terroristas". Ante esta situación, el presidente del Consejo Nacional Iraní (NIA), Jamal Abdi, declaró mediante un comunicado que Trump "afectó a más de cien mil iraníes".

"Incluir a Afganistán, una nación cuyo pueblo apoyó a los militares estadounidenses durante más 20 años, es una vergüenza moral", declaró Shawn VanDiver, presidente de la junta directiva de AfghanEvac, una organización sin fines de lucro dirigida por voluntarios que conecta organizaciones y personas que trabajan para ayudar a los afganos.

Trump anunció una prohibición de viajar que restringe los viajes de los ciudadanos de Chad a Estados Unidos, citando el riesgo de terrorismo. Los expertos regionales, como John Campbell del Consejo de Relaciones Exteriores, expresaron su preocupación de que Chad pudiera reducir su cooperación antiterrorista con EE. UU. en respuesta.

A pesar que actualmente Estados Unidos es un socio comercial importante y un donante bilateral clave para la República del Congo, con una historia de apoyo y colaboración en áreas como la seguridad regional, el desarrollo y la protección del medio ambiente, Dondald Trump decidió restringir los viajes de sus ciudadanos a EE. UU.

Por más que Estados Unidos es uno de los mayores donantes a Yemen en términos de asistencia humanitaria y colabora estrechamente con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el desarrollo de la nación, solo el 18% de los yemenís aprueba el liderazgo estadounidense, con un 59% de desaprobación y un 23% de incertidumbre.

Desde 1980, Estados Unidos ha sido crítico del registro de derechos humanos de Sudán y ha enviado una Fuerza de mantenimiento de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz a Darfur, una región del Sudán occidental. Sin embargo, a partir del próximo lunes 9 de junio, sus ciudadanos tienen prohibido ingresar a EE. UU.

En un comunicado, el embajador somalí en Estados Unidos, Dahir Hassan Abdi, afirmó: "Somalia valora su relación de larga data con Estados Unidos y está dispuesta a entablar un diálogo para abordar las preocupaciones planteadas", en relación a las acusaciones en donde se menciona que el país es un refugio seguro para los terroristas.

Al igual que a Irán, la Casa Blanca acusa a Libia de ser un "Estado patrocinador del terrorismo", basándose en la presencia histórica de grupos terroristas en esa nación. Por ello, las relaciones entre Libia y los Estados Unidos son complejas; aunque han evolucionado a lo largo del tiempo, siempre han existido tensiones políticas entre ambos.

