Estados Unidos en alerta: El polvo del Sahara y el humo de los incendios afectan la calidad del aire

Según la cadena de televisión estadounidense Telemundo, una "gigantesca nube" de polvo procedente del desierto del Sahara, en África, avanzará en los próximos días a través del océano Atlántico y puede afectar directamente a los estados en el sureste de la nación, como Florida, Georgia, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

De acuerdo con los meteorólogos y expertos en la salud pública de los Estados Unidos, aunque este fenómeno atmosférico no es nuevo, debido a que ocurre cada año entre primavera y otoño, la magnitud del evento en el 2025 ya ha cubierto gran parte del Caribe, desde Jamaica hasta Trinidad y Tobago, afectando la salud de las personas.

Aunque las autoridades estadounidenses aseguran que la intensidad del fenómeno disminuirá antes de llegar al territorio de los Estados Unidos, los funcionarios advierten que su impacto será visible y sensible: Oscureciendo el cielo, alterando los patrones climáticos de la región y dañando el aire que respira la población en ese sector del país.

Conforme a lo expuesto por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), cuyas actividades se centran en monitorear las condiciones de la atmósfera, este evento tiene nombre propio: La Capa de Aire Sahariana, y se trata de una masa de aire extremadamente seca y cargada de polvo mineral.

De conformidad con la NOAA, la capa de aire sahariana se forma sobre el desierto del Sahara cuando las "ondas tropicales agitan las partículas del suelo" y las elevan hasta más de 6 mil metros de altitud. Es a partir de ese momento que los vientos del este las empujan hacia el océano, en donde logran recorrer miles de kilómetros hasta EE. UU.

"Cada año, este fenómeno se repite con distinta intensidad. Pero en esta ocasión, para el 2025, los satélites muestran una pluma de polvo especialmente densa y extensa, que ha alcanzado valores de concentración de aerosoles poco comunes para esta época", informó el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, mediante un comunicado.

La agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos indicó que el primer efecto que notarán los ciudadanos estadounidenses será visual: "Los cielos azules se tornarán muy opacos, con un tinte anaranjado o rojizo que transformará completamente la luz solar y será la señal que el aire no está limipio", aseguró la NOAA.

Esta concentración de polvo podría afectar directamente a la visibilidad aérea y al tráfico en ciertas zonas de la región sureste de los Estados Unidos, especialmente en las áreas rurales en donde "la bruma se condensa con más facilidad cerca del suelo", conforme a la explicación de la agencia del gobierno federal de la nación norteamericana.

La exposición al polvo sahariano no es inofensiva, ya que, al igual que sucede con los incendios forestales, las partículas en suspensión pueden penetrar en las vías respiratorias y agravar condiciones, como el asma, la bronquitis y las alergias. También se han reportado casos de irritación ocular, congestión nasal y dificultad respiratoria.

Las autoridades sanitarias en los Estados Unidos le recomiendan a las personas con enfermedades respiratorias, a los niños pequeños y a los adultos mayores que permanezcan en interiores mientras se mantiene la capa de aire sahariana. Por lo que se aconseja consultar constantemente el índice de calidad del aire y usar mascarillas.

