¿Cuándo se comenzará a negar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos? Los 28 estados en los que se aplicará

El pasado viernes 27 de junio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la corte más importante del sistema judicial estadounidense, acordó permitir que el presidente Donald Trump ponga fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunos estados de la nación norteamericana, a pesar de las manifestaciones en el país.

Según la jueza Amy Coney Barrett, el fallo de la Corte Suprema, de seis votos a favor y tres en contra, es "una importante victoria" para el presidente Donald Trump, ya que ahora el mandatario republicano tiene permiso para modificar, aunque sea temporalmente, la manera en que se concede la ciudadanía en el territorio de los Estados Unidos.

La orden del Tribunal Supremo no entrará en vigor hasta dentro de un mes, por lo que algunos jueces esperan que se continúe impugnando la legalidad de esta nueva norma, considerando que esta regla contradice la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, una de las más significativas y cruciales de la nación.

Dicha enmienda fue ratificada en 1868, hace 157 años, y le otorga la ciudadanía estadounidense a todas las personas nacidas o naturalizadas en el país norteamericano, incluidos los esclavos de la Guerra Civil, y, a su vez, estableció los principios fundamentales de igualdad y protección ante la ley que se siguen aplicando en la actualidad.

¿A partir de cuándo se podrá negar la ciudadanía por nacimiento?

De acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, la nueva orden del presidente Trump entrará en vigor el próximo sábado 26 de julio. Sin embargo, afectará únicamente a los 28 estados que no la han impugnado, lo que podría crear un sistema en el que las normas para la ciudadanía sean diferentes en distintas partes del país.

“Nuestra nación debería estar muy orgullosa de la Corte Suprema. La victoria fue gigantesca y pondré rápidamente en marcha todas las políticas que fueron bloqueadas por los mandatos judiciales de ámbito nacional, incluida la política de ciudadanía por derecho de nacimiento”, aseguró el mandatario republicano a través de redes sociales.

Por su parte, el senador de los Estados Unidos por Nueva York, Chuck Schumer, advirtió que el fallo de la Corte Suprema era “un paso muy aterrador hacia el autoritarismo”, una forma de gobierno que se caracteriza por la concentración del poder en una persona, la cual, en este caso preciso, sería el presidente Donald Trump.

“Esto es el poder presidencial descontrolado que tanto temían nuestros fundadores”, aseguró Schumer, al considerar que la administración del mandatario republicano tiene menos de un mes para poder anunciar los detalles sobre cómo llevará a cabo un cambio total en el modo en que la nación concede la ciudadanía por nacimiento.

Los estados en donde se negará la ciudadanía por nacimiento

Entre los 28 estados en los que el gobierno federal de los Estados Unidos podría negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en su territorio, se encuentran:

Alabama

Alaska

Arkansas

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Florida

Georgia

Idaho

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Missouri

Mississippi

Montana

Nebraska

New Hampshire

Ohio

Oklahoma

Tennessee

Texas

Utah

Virginia

West Virginia

Wyoming