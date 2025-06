¿Conducir sin licencia en EE. UU. ya no es delito? La verdad detrás de la supuesta ley vinculada a Donald Trump

Desde el pasado sábado 21 de junio, diversos videos que afirman falsamente que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planea abolir los requisitos para obtener y utilizar la licencia de conducir en la nación norteamericana a partir de enero del 2026 se han viralizado en las redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok.

Estos videos han circulado ampliamente en las plataformas digitales durante los últimos días. Sin embargo, no existe evidencia de que la administración del mandatario republicano haya propuesto leyes u órdenes similares, por lo cual diversos medios de comunicación estadounidenses se comunicaron con el Departamento de Transporte.

La agencia que establece las normas de seguridad para los principales medios de transporte en Estados Unidos le confirmó a la revista de noticias neoyorquina Newsweek que estaba al tanto de los numerosos internautas que han sugerido que, a partir de 2026, las personas no necesitarán una licencia para operar un vehículo en la nación.

“Los videos, que han sido vistos miles de veces, muestran a diversos creadores de contenido promoviendo la idea o reaccionando con incredulidad y preocupación”, agregó el Departamento, en relación con las grabaciones que se han compartido en más de 200 mil ocasiones, donde se afirma que ya no se necesitará una licencia para conducir.

“Entonces, para enero del 2026, ya no necesitarás una licencia para conducir en los Estados Unidos. Literalmente puedes subirte al auto e irte”, aseguró la influencer estadounidense Mela Ashara, en un video que, a pesar de no proporcionar evidencia que respalde la afirmación, recibió más de medio millón de interacciones en 48 horas.

“Acabo de escuchar que, a partir del 2026, ya no necesitas una licencia para conducir en Estados Unidos. Entonces, ¿me estás diciendo que tomé esa larga clase para obtener una licencia solo para que tres años después ya no la necesite?”, afirmó el creador de contenido DL Teeford, quien ha recibido más de 100 mil comentarios en su publicación.

Ante esta situación, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos reveló que no existe ninguna evidencia que respalde la afirmación de que la administración del presidente Donald Trump haya tomado alguna medida para que las licencias de conducir dejen de ser necesarias para operar cualquier vehículo motorizado en ese país.

Según las normas de la Administración Federal de Carreteras del Departamento de Transporte, "la concesión de licencias de conducir se rige por las leyes estatales", no por el gobierno federal, por lo que, incluso si un presidente apoya la eliminación de los requisitos, cualquier cambio requeriría una acción legislativa significativa a nivel estatal.

“No se implementará ningún cambio en el 2026 con respecto a los requisitos de la licencia de conducir. Se espera que cada estado haga cumplir sus propias leyes o que, en el futuro, se modifiquen las regulaciones de transporte existentes a nivel federal, pero ese no es el caso en este preciso momento”, aseguró el Departamento de Transporte.

Se sabe que el pasado 28 de mayo, el presidente Donald Trump implementó formalmente nuevos protocolos de conducción tras firmar una orden ejecutiva. Sin embargo, en lugar de facilitar los requisitos de la licencia, la orden aumentó la aplicación de la ley para los conductores comerciales y exige que todos los operadores dominen el inglés.

Este es uno de los videos que se viralizó en redes sociales y que, para el jueves 26 de junio, acumulaba más de 450 mil visualizaciones:

Starting January 2026 driving without a license will be legal in the US. pic.twitter.com/vHrRxC6pxI