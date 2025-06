Trump elimina protecciones en casi 59 millones de hectáreas de bosques nacionales en EE. UU.

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció públicamente durante la mañana del pasado miércoles 25 de junio que rescindirá una protección ambiental que se encontraba vigente desde mayo del 2000, hace unos 25 años, con el objetivo de “abrir vastas áreas de bosques vírgenes a la tala”.

Por el momento, luego de que el mandatario republicano derogara la norma que preservaba un tercio de los bosques nacionales de Estados Unidos, casi 59 millones de hectáreas están en juego; es decir, más del doble de la superficie de Guatemala, por lo que los grupos ecologistas de EE. UU. prometieron llevar el caso ante los tribunales.

De acuerdo con Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, el gobierno de Trump derogó lo que se conoce como la “Regla sin carreteras”, introducida por el expresidente Bill Clinton, quien prohibió la tala, la construcción de carreteras, la minería y la perforación en zonas de los bosques nacionales.

Hace más de dos décadas, la norma del exmandatario demócrata fue considerada un gran paso para proteger las tierras salvajes de EE. UU. Sin embargo, Trump la considera obsoleta: “El presidente eliminó obstáculos absurdos a la gestión de nuestros recursos naturales al rescindir una norma que era demasiado restrictiva”, opinó Brooke Rollins.

Desde que el magnate neoyorquino Donald Trump, quien se ha declarado en diversas ocasiones como un gran defensor de los combustibles fósiles y escéptico del cambio climático, volvió a la presidencia de los Estados Unidos a finales de enero, las autoridades federales han desmantelado casi toda la política climática del país norteamericano.

En febrero, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció que revocaría decenas de medidas promulgadas durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden, incluidas aquellas normas que exigen la reducción de las emisiones de vehículos y limitan la cantidad de dióxido de carbono en las plantas de energía.

Dadas las circunstancias, los ecologistas en los Estados Unidos decidieron alzar la voz, especialmente Josh Hicks, el director de campañas de conservación de “La Sociedad del Desierto”, una organización estadounidense sin fines de lucro que actualmente se dedica a proteger las áreas naturales y las tierras públicas federales de esa nación.

“Revocar la Regla sin carreteras del expresidente Clinton es un ataque al aire y al agua que respiramos y bebemos, a las abundantes oportunidades recreativas que millones de personas disfrutan cada año, a los refugios para la vida silvestre y a los importantes amortiguadores de incendios forestales”, aseguró Hicks mediante un comunicado.

Asimismo, Jared Huffman, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, anunció públicamente que, junto con otros los grupos ambientalistas de esa nación, recurrirá a los tribunales nacionales para frenar la derogación de la norma introducida por el expresidente Bill Clinton y proteger “estos invaluables ecosistemas”.

“Millones de hectáreas de nuestros bosques están bajo ataque. La derogación de la Regla de los Caminos sin Carreteras por parte del presidente es una enorme concesión a los contaminadores multimillonarios y a la industria maderera, y dejará a las comunidades más vulnerables a los incendios, las sequías y los desastres”, concluyó Huffman.

