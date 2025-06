¿Los residentes permanentes (portadores de la Green Card) pueden salir de los Estados Unidos?

Un residente permanente legal (LPR, por sus siglas en inglés), también conocido como titular de una “Green Card” o tarjeta verde en español, es un extranjero que tiene el privilegio legal de vivir y trabajar de forma permanente en el territorio de Estados Unidos, ya que este estatus les permite a los individuos establecer su hogar en esa nación.

Los residentes permanentes legales tienen el derecho de residir legalmente en Estados Unidos como inmigrantes. Sin embargo, a diferencia de los ciudadanos estadounidenses, los portadores de la Green Card no pueden votar en las elecciones federales, debido a que la diferencia radica en los derechos asociados a cada estatus.

La ciudadanía estadounidense implica un nivel de pertenencia mucho más completo y permanente que la residencia. Por ello, ese estatus conlleva más derechos y obligaciones, considerando que un ciudadano de los Estados Unidos no necesita renovar sus documentos cada año y puede ocupar cargos públicos o servir en el Ejército.

Ante esta situación, los residentes permanentes de los Estados Unidos, en diversas ocasiones, han confundido sus derechos con los de los ciudadanos. Por ello, tras cometer alguna equivocación, pueden llegar a perder la residencia, razón por la cual es muy importante conocer las características de una “Green Card” y sus beneficios en ese país.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), a los residentes permanentes no se les prohíbe salir del territorio estadounidense. No obstante, existen consideraciones importantes al momento en que un titular de la “Green Card” decide salir de la nación norteamericana.

La agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que supervisa la inmigración legal asegura que, si bien los residentes permanentes legales pueden viajar fuera del país, los viajes prolongados o repetitivos sin la debida documentación podrían poner en riesgo el estatus de la residencia legal estadounidense.

El USCIS recomienda a los residentes estadounidenses realizar viajes temporales o breves, ya que estos no afectan la residencia. Asimismo, la agencia de inmigración legal considera prudente viajar una vez cada seis meses, pues si un titular de la “Green Card” planea permanecer fuera de EE. UU. por más de un año, debe solicitar un permiso.

Una ausencia prolongada podría interpretarse como el abandono de la residencia legal, por lo que es preferible que los residentes estadounidenses no permanezcan más de seis meses fuera de los Estados Unidos, con el objetivo de poder evitar inconvenientes con las autoridades del país y poder salir y entrar posteriormente sin restricciones.

"Los residentes pueden viajar libremente. Los viajes cortos y temporales fuera de Estados Unidos no suelen afectar el estatus de residente permanente, pero es crucial considerar la duración de sus ausencias y asegurarse de tener la documentación adecuada para evitar complicaciones al regresar a EE. UU.", agregó USCIS en su sitio web.

Sin embargo, la abogada de inmigración Akua Aboagye aseguró que los residentes permanentes pueden perder la residencia si residen en un país extranjero, si permanecen fuera de los Estados Unidos por más de 180 días, si cometen algún delito al salir del país o si intentan reingresar a EE. UU. ilegalmente o sin una inspección.

Many lawful permanent residents (green card holders) are worried about facing unexpected problems at the border.



While green card holders generally have the right to reenter the U.S., under Trump-era policies and increased immigration enforcement, some have been detained or even pic.twitter.com/xPDfPCwQ8s