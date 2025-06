“Habrá paz o tragedia”: Donald Trump dice que las instalaciones nucleares de Irán fueron destruidas

Durante la noche de este sábado 21 de junio, tras haber asegurado que el Ejército de Estados Unidos había completado un exitoso ataque contra tres sitios nucleares en Irán, el presidente Donald Trump se presentó en la Casa Blanca para dirigirse a la población estadounidense y explicar qué fue realmente lo que sucedió en Oriente Medio.

"El ejército estadounidense llevó a cabo ataques de precisión masivos contra las instalaciones nucleares clave del régimen iraní. Puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular", afirmó el mandatario republicano durante su discurso en la residencia oficial y lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos.

"Irán debe ahora hacer la paz. Durante más de 40 años, Irán le ha estado deseando la muerte a los Estados Unidos y han estado matando a nuestro pueblo. Decidí hace mucho tiempo que no permitiría que esto sucediera. No continuará", aseguró el magnate neoyorquino, a pesar que el ataque de EE. UU. ha sido catalogado como bárbaro.

"Quiero felicitar a los grandes patriotas estadounidenses que volaron esas magníficas máquinas esta noche, y a todo el ejército de Estados Unidos por una operación como el mundo no ha visto en muchas, muchas décadas. Ojalá ya no necesitemos sus servicios en esta función. Espero que así sea", agregó Trump, mediante una cadena nacional.

Discurso de Trump sobre el ataque de EE. UU. a Irán

"Habrá paz o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días. Si la paz no llega pronto, perseguiremos esos otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad", añadió Donald Trump, quien se encontraba acompañado por el vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance.

Además de J. D. Vance, el mandatario republicano emitió su mensaje junto a Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y Pete Hegseth, el secretario de Defensa de la nación norteamericana. Por ello, el presidente estadounidense Trump se presentó con los funcionarios en quienes más confía durante su segundo mandato.

De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente estadounidense Donald Trump "nunca ha vacilado en su postura de que no se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", una promesa que ha hecho en repetidas ocasiones, tanto en el cargo presidencial como durante sus campañas electorales.

"No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear. No se puede permitir que eso suceda, porque ocurrirán cosas malas si eso sucede. No permitiremos que Irán tenga armas nucleares. Es lo único que tengo que decirles hoy. No permitiremos que las tengan", afirmó el magnate neoyorquino, luego de destruir tres instalaciones iraníes.

"No pueden tener un arma nuclear. Eso es todo. No pueden tener armas nucleares. Es demasiado destructiva, demasiado poderosa. No pueden tenerla. Las armas nucleares son la mayor amenaza para este mundo. Simplemente no quiero que tengan un arma nuclear, y no iban a tenerla", agregó el presidente de los Estados Unidos.

"Yo les dije, vamos a hacer un gran trato. Todos estarán contentos. Volverás a ser rico. Todo irá de maravilla, pero no puedes tener un arma nuclear. Estábamos preparados para asegurarnos de que no tuvieran un arma nuclear. Porque una vez que la tengan, será un mundo completamente diferente, una negociación distinta", concluyó Trump.

Con información de EFE y AFP