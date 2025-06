“Te me callas”: migrante guatemalteco caminaba con su hija cuando fue interceptado por ICE

En el Valle de San Fernando, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California, un guatemalteco vivió momentos de tensión al ser interceptado por varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras caminaba con su hija pequeña, por lo que decidió ingresar rápidamente a su vehículo.

Para sorpresa del inmigrante originario de Guatemala, los oficiales que se encontraban en las calles del barrio le hablaron en español e incluso lo llamaron “carnal” al pedirle sus documentos, un término coloquial para “hermano” o “amigo” que tradicionalmente utilizan los pandilleros mexicanos en la costa oeste de los Estados Unidos.

De acuerdo con el connacional, los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado miércoles 18 de junio. Asimismo, le aseguró a la cadena de televisión estadounidense Univisión que él estaba caminando por la banqueta con su niña pequeña cuando los agentes se acercaron, por lo que no dudó y se metió a su automóvil con la menor.

¿Tienes papeles para poder trabajar y vivir aquí legalmente?, le preguntó uno de los agentes de ICE que se acercaron a él. Por lo que el guatemalteco respondió que no estaba trabajando en ese momento y que sus papeles se encontraban en casa. "No eres de EE. UU. Yo sé que eres de Guatemala", le aseguró el oficial al indocumentado.

Así se defendió el guatemalteco de los agentes de ICE

"Para estar aquí, tienes que tener papeles, señor", añadió el agente de ICE. "No los traigo. Están en mi casa", se defendió el guatemalteco. Sin embargo, su argumento aparentemente fue ignorado por los oficiales migratorios que se encontraban afuera de su vehículo, debido a que constantemente le preguntaban por sus documentos.

"Te estoy hablando, carnal. Hazme caso. ¿Tienes papeles, sí o no?", le preguntó uno de los oficiales de ICE, quien también le dijo al guatemalteco que ellos simplemente estaban haciendo su trabajo, por lo que, si el inmigrante le mostraba sus documentos, lo dejarían en paz, tanto a él como a su hija, quien estaba en los asientos traseros.

El inmigrante originario de Guatemala le respondió al agente de ICE: "Entonces, déjame ir a traer mis papeles", por lo que decidió encender el vehículo, lo que provocó la reacción de todos los oficiales, quienes le exigieron que apagara el carro. "Están asustando a mi hija", agregó el guatemalteco, quien grabó a la niña en la parte trasera.

"Te me callas", le dijo un oficial migratorio, por lo que el migrante le preguntó que por qué se iba a callar y se bajó del carro. Ante esta situación, los agentes le preguntaron si tenía algún tipo de arma, a lo que él respondió que no y les dio permiso para revisar su vehículo. "Yo no soy ningún criminal para traer armas", aseguró el guatemalteco.

Tras unos segundos de discusión, los oficiales de ICE le preguntaron al inmigrante guatemalteco por la ubicación de la mamá de la niña, por lo que le pidieron que la llamara de inmediato para que ella llegara al lugar y se quedara con la menor de edad, debido a que él sería detenido por no poder comprobar su situación migratoria en EE. UU.

"No, yo no puedo dejar a mi hija", contestó el migrante. Dadas las circunstancias, los uniformados le preguntaron cómo se llamaba y dónde vivía, pero él solo respondió que vivía lejos y que no podía darles más información. Varios minutos después, finalmente, un agente de ICE le pidió que se subiera al vehículo y que fuera por sus documentos.