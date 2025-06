Trump celebra fallo judicial que le devuelve el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Durante la noche del pasado jueves 19 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró como una “gran victoria” el fallo de una corte de apelaciones que le permite mantener el control de la Guardia Nacional que desplegó en la ciudad de Los Ángeles, California, en contra de la voluntad de su gobernador, Gavin Newsom.

“¡Gran victoria en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sobre la facultad fundamental del presidente para llamar a la Guardia Nacional! Los jueces obviamente se dieron cuenta de que Newsom es incompetente y está mal preparado, pero esto es mucho más importante que Gavin”, aseguró el republicano de 78 años en redes sociales.

“Si nuestras ciudades necesitan protección, somos nosotros quienes se la brindaremos si la Policía no puede cumplir con su trabajo. Esta es una gran decisión para nuestro país, y seguiremos protegiendo y defendiendo a los estadounidenses respetuosos de la ley. ¡Felicitaciones al Noveno Circuito! ¡Estoy orgulloso de ustedes!”, añadió Trump.

Ante esta situación, la decisión de una corte federal de apelaciones en San Francisco permitió que el mandatario estadounidense mantenga el control de los más de cuatro mil miembros de la Guardia Nacional que Donald Trump envió a Los Ángeles para proteger edificios federales y apoyar a las fuerzas del orden durante las protestas masivas.

Tras las manifestaciones en Los Ángeles contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el presidente Donald Trump intentó “federalizar” a la Guardia Nacional de California, la cual, en teoría, opera bajo un esquema de control compartido entre el Gobierno federal y ese estado.

Según la cadena de televisión estadounidense Telemundo, en casi todas las ocasiones, la Guardia Nacional debe movilizarse en algún estado “solo con el visto bueno de un gobernador”, ya que el presidente puede mandar a las tropas únicamente si se declara una emergencia por casos de invasión o rebelión, algo que no sucedió en California.

Es por esa razón que el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, rechazaron la decisión de enviar a las tropas sin el consentimiento de las autoridades locales, debido a que, presuntamente, podrían hacerse cargo de la situación sin necesidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Dadas las circunstancias, el gobernador Newsom y la alcaldesa Bass tomaron la decisión de demandar directamente a la administración del presidente estadounidense Donald Trump, debido a que los políticos demócratas consideraron que la acción del mandatario republicano fue “una gran violación de la soberanía estatal de California”.

“Las protestas, en su mayoría pacíficas, se extendieron por varios días y en ocasiones se tornaron violentas, con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, pero no había necesidad de que llegara una fuerza de reserva del Ejército estadounidense”, aseguró Gavin Newsom, quien dijo estar "muy decepcionado" por el fallo del tribunal.

“El presidente no es un rey ni está por encima de la ley. Seguiremos adelante con nuestra impugnación del uso autoritario de soldados por parte del mandatario contra los ciudadanos”, agregó el gobernador, quien considera que Trump federalizó ilegalmente a la Guardia Nacional de California y debería devolver el control de todas las tropas.

