Así son las “ciudades de misiles” subterráneas en Irán, donde tienen su arsenal en túneles secretos

En enero del 2025, el oficial militar iraní Hossein Salami, quien fue el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hasta su muerte en los ataques de Israel del pasado jueves 5 de junio, realizó un recorrido por la base construida en el subsuelo de Irán, donde el gobierno guarda cientos de misiles y proyectiles.

De acuerdo con la Fundación para la Defensa de las Democracias, Irán construyó una red de túneles subterráneos, conocidos como las “ciudades de misiles”, donde almacena grandes cantidades de municiones y bombas en ubicaciones secretas. Por ello, el gobierno iraní decidió difundir las imágenes de sus instalaciones subterráneas.

Según el canal de televisión británico BBC News, el Ejército de Irán aprovechó las montañas que atraviesan el país de Oriente Medio para poder construir una red de túneles donde guarda proyectiles de diversos tamaños y capacidades, por lo que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica decidió llamarlas las “ciudades de misiles”.

El portal de noticias inglés señaló que el gobierno iraní construye estos sitios desde hace décadas y que actualmente consisten en una serie de túneles interconectados que atraviesan prácticamente toda la nación. "En estos lugares, además de almacenar bombas, preparan los misiles y otras armas estratégicas para su lanzamiento", agregó.

Las ciudades de misiles y los túneles secretos en Irán

En su momento, el oficial Hossein Salami y otros comandantes militares iraníes señalaron que algunos de estos lugares son utilizados como fábricas para la producción y preparación de los misiles. "Irán puede mostrar su capacidad armamentista con una serie de ofensivas con misiles en cualquier momento", aseguró el jefe de la Guardia.

Sin embargo, cinco meses después de sus declaraciones públicas, en la primera ofensiva israelí, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó la muerte de su comandante en jefe. Por su parte, el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, anunció que habían muerto un número indeterminado de altos cargos militares y civiles iraníes.

No obstante, a pesar de los intentos de Israel, a 80 metros de profundidad, protegidas por roca sólida y capas de concreto armado, las ciudades de misiles en Irán siguen siendo inalcanzables, debido a que el Ejército israelí no cuenta con un arma diseñada para poder perforar la tierra, a diferencia de Estados Unidos, que aún no ha atacado.

Para la población de Irán, los túneles secretos interconectados que atraviesan prácticamente todo el país son el núcleo de una estrategia de supervivencia, debido a que, tal y como lo dijo el oficial militar iraní Salami en enero del 2025, "estas instalaciones no están diseñadas para la diplomacia. Fueron pensadas para resistir los ataques".

"Lo que hicimos fue completamente legal", dijo el expresidente Mahmud Ahmadineyad, un ingeniero civil que siguió al pie de la letra las indicaciones del teórico de la ciencia militar moderna Carl von Clausewitz, quien creía que los accidentes geográficos, además de obstaculizar al enemigo, también dan la oportunidad de organizarse.

Por ahora, las autoridades de Israel y Estados Unidos especulan que Irán podría fabricar suficiente material para nueve armas nucleares en tan solo tres semanas dentro de estas ciudades de misiles, tomando en consideración que las instalaciones utilizan un diseño profundamente defensivo, por lo que deben aprovechar todo el tiempo posible.