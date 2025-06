Reanudan citas para visas de alumnos extranjeros en embajadas de EE. UU. tras dos meses de pausa

El pasado lunes 19 de abril, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la agencia del gobierno federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de la nación norteamericana, le ordenó a todas sus embajadas y consulados en el mundo pausar de manera inmediata las citas para los visados de estudiante.

De acuerdo con la instrucción emitida por el secretario de Estado, Marco Rubio, la suspensión de las nuevas citas para las visas de estudiante obedecía a que, en su momento, se estaba trabajando en una guía para “ampliar la evaluación y verificación de las redes sociales” de los solicitantes, independientemente de su país de origen.

Sin embargo, según el canal de televisión estadounidense CNN, la decisión de pausar las citas para visas de estudiante “se podía considerar el último movimiento” del presidente Donald Trump para intentar disuadir a los alumnos extranjeros de estudiar en las universidades de Estados Unidos, consideradas las más prestigiosas del mundo.

No obstante, la orden de pausar las citas para los visados de estudiante, dirigida a las embajadas y consulados, únicamente duró dos meses, ya que el Departamento de Estado anunció este miércoles 18 de junio que reanudará el proceso para los extranjeros, aunque ahora los solicitantes deberán desbloquear sus cuentas de redes sociales.

El Departamento de Estado realizó una revisión de las “operaciones y procesos existentes” para la evaluación de los solicitantes de visa de estudiante y visa de intercambio, conocidas también como visas F, M y J, para posteriormente implementar una guía de verificación de redes sociales, en gran parte relacionada con casos de antisemitismo.

Actualmente, el antisemitismo se interpreta como discriminación, hostilidad y prejuicio hacia los judíos, por lo que diversos medios de comunicación en Estados Unidos consideran que la implementación de esta práctica —en la cual se evalúan y verifican las redes sociales— “podría ralentizar severamente el proceso de emisión de visas”.

Lea más: La nueva regla de Estados Unidos para tramitar la Green Card que podría rechazar más solicitudes

Asimismo, el Departamento de Estado afirmó, a través de un comunicado, que todos los funcionarios consulares estarán “muy atentos” a las publicaciones y a los mensajes que puedan ser considerados hostiles hacia Estados Unidos, su gobierno, su cultura, sus instituciones o sus principios fundamentales, como la democracia y la igualdad.

“Según las nuevas directrices, todos los funcionarios consulares llevarán a cabo una investigación exhaustiva y minuciosa de todos los solicitantes de visados de estudiante y de intercambio”, agregó el departamento ejecutivo federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de la nación norteamericana.

“Para facilitar la verificación, se pedirá a los solicitantes que ajusten la configuración de privacidad de todos sus perfiles en redes sociales a pública. Esta verificación reforzada de las plataformas digitales garantizará que se examine adecuadamente a las personas que desean visitar el país”, aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio.

¿Tienes una cita para solicitar visa de no inmigrante?☝️¡Toma nota!

Verifica que el número de tu formulario DS-160 y el de tu hoja de confirmación de cita sean el mismo al menos 5 días antes de tu entrevista. Si el número de formulario no está actualizado, el día de tu cita no te… pic.twitter.com/vdYM8gdivl